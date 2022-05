Luka Dončić se je smejal na odločilni tekmi polfinala zahodne konference proti Phoenix Suns, smejal se je po veliki zmagi in smeje se tudi zdaj pred začetkom finalne serije na zahodu proti Golden State Warriors. V taboru Dallas Mavericks se zavedajo kakovosti, ki jih premoreta Steph Curry in druščina, a stavijo na svoje sposobnosti in verjamejo v napredovanje.

Nasmeh ne gre in ne gre z obraza Luke Dončića. Po velikem zmagoslavju proti Phoenix Suns je dobre volje tudi pred naslednjim izzivom, ki sliši na ime Golden State Warriors.

"Živim najboljše življenje - sanje," je dejal Dončić. "Pred sedmo tekmo sem rekel, da je to morda moja zadnja tekma v sezoni NBA, vendar sem bil pripravljen. Želel sem igrati košarko. Pred nami je nova košarkarska tekma, v kateri bom užival. Vem, da bom odigral vsaj še štiri. Nikoli ne veš, kdaj bo konec, zato sem vesel, da igram košarko. To je neverjetno."

Finalna serija zahodne konference med Golden State Warriors in Dallas Mavericks 1. tekma, četrtek, 19. maj 3.00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks 2. tekma, sobota, 21. maj 3.00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks 3. tekma, ponedeljek, 23. maj 3.00 Dallas Mavericks – Golden State Warriors 4. tekma, sreda, 25. maj 3.00 Dallas Mavericks – Golden State Warriors Morebitna 5. tekma, petek, 27. maj 3.00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks Morebitna 6. tekma, nedelja, 29. maj 3.00 Dallas Mavericks – Golden State Warriors Morebitna 7. tekma, torek, 31. maj 2.00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks

Prav slovenski košarkarski virtuoz je največja ovira za obrambo Bojevnikov. Vendarle ima Dončić širok nabor napadalnih zmožnosti, ki spravlja tekmece ob živce. S svojo pojavo in zmožnostmi vpliva na soigralce, katerih naloga je, da mu sledijo. In v letošnji končnici so naredili dva koraka naprej v primerjavi z zadnjima letoma, ko so obakrat izpadli v prvem krogu.

Pri Warriors se zavedajo, da bodo morali odigrati najboljšo obrambo, če bodo želeli preskočiti Dallas, ki je v rednem delu na štirih medsebojnih tekmah trikrat zmagal. Dončić je proti najboljši ekipi rednega dela Phoenix Suns v povprečju dosegal 32,6 točke, 9,9 skoka in sedem asistenc na tekmo ter imel ob sebi vseskozi odlične obrambne igralce. Mikal Bridges je bil izbran za drugega najboljšega igralca v rednem delu sezone. Zdaj bo veliko dela imel izkušeni Draymond Green, Dončić pa lahko ob sebi pričakuje tudi Andrewa Wigginsa in Klaya Thompsona, morda kdaj napadalno usmerjenega Stepha Curryja.

"Zagotovo bodo padale besede, a to je zabavno in del košarke"

Dončić ni jasno povedal, ob kateri obrambi se počuti najmanj prijetno, na parketu pa je videti, da se znajde ob vseh mogočih različicah. "Potem bi vsi igrali takšno obrambo," je na vprašanje, katera obramba mu najmanj diši, odgovoril Dončić: "Verjetno bo več podvajanja v tej seriji. A smo takšno obrambo imeli na meniju vso sezono. Mislim, da igramo najbolje, ko podvajajo, saj imamo veliko kakovostnih košarkarjev."

Draymond Green velja za odličnega obrambnega košarkarja. Foto: Gulliver/Getty Images

Ko so ga vprašali, kdo ga bo pokrival v obrambi, je odgovoril: "Nimam pojma. Pripravljeni smo na vse, vendar nimam pojma." Je pa namenil lepe besede Greenu: "Veliko spoštovanja imam do njega. Jasno, Klay in Steph sta neverjetna, vendar mislim, da je za ekipo Warriors ključni košarkar prav Draymond. Neverjeten je. V vseh drugih kategorijah ima vpliv na igro." Pripravljen je tudi na besedna zbadanja med tekmo, kar je bilo pogosto že proti Phoenix Suns: "Nikdar me ne slišite, da bi se za tovrstne besede odločal v medijih. Zagotovo bodo padale besede na parketu, a to je zabavno in del košarke. In obožujem ta del."

Tudi Dallas ima v svojih vrstah odlične obrambne košarkarje, kar so velikokrat prikazali med sezono, v kateri spadajo med najboljše obrambne ekipe. Čvrsti bodo morali biti tudi proti napadalno usmerjenim Warriors. Pri Dallasu je v obrambi še posebej odličen Dorian Finney-Smith, ki je vesel, da mu ni treba pokrivati Dončića. Nima ideje, kako bi se ga sploh lotil: "Vse sem že videl. Mislim, da bodo proti nam menjavali način obrambe in poskušali presenetiti s kakšnim trikom ali mu ob vsaki posesti ponuditi nekaj drugega, ker to se počne proti izjemnim košarkarjem."

Večji ko je svet, bolje igra

Glavni trener Dallasa Jason Kidd, ki je bil leta 2011 del šampionske zasedbe Mavs ob pohodu na vrh lige NBA, je samozavesten glede napadalnih rešitev, ki jih Dončić premore ob vseh različicah obrambe. Poudarja, da verjame v njegov visok košarkarski IQ: "Nasproti nam bo stala ekipa, ki bo poskusila z različnimi obrambnimi metodami. Zelo dobri so pri menjavah obrambnih postavitev in za tovrstno početje trenerju ni treba jemati minute odmora. Naša naloga bo, da bomo prepoznali njihove namere. Verjamem, da so naši branilci med sezono spoznali že ogromno obrambnih različic in da se bodo prilagodili."

Foto: Reuters

Hkrati poudarja Lukove izkušnje, pa čeprav šteje šele 23 pomladi. Zgodaj je namreč začel igrati člansko košarko že pri Real Madridu in blestel tudi v Evropi: "Luka je nekoliko drugačen. Košarkarski svet je njegov oder in uživa. Večji ko je, bolje igra. Upamo, da se bo to zgodilo tudi v naslednji seriji."

"Pomerili se bomo z Warriors, ki so najboljša ekipa v ligi v zadnjih desetih letih"

A nista le Curry in Thompson tista, ki v napadalnem smislu predstavljata največji nevarnosti. Pozitivno je v tej sezoni presenetil Jordan Poole, ki v končnici v povprečju dosega 19,3 točke in je za Curryjem (26,9 točke) in Thompsonom (20,4) tretji najboljši strelec Bojevnikov. Sledi Wiggins, nato pa ni več košarkarja, ki bi dosegal več kot deset točk na tekmo.

Luka Dončić in Steph Curry bosta v finalu zahodne konference v središču pozornosti. Foto: Guliverimage

Drugače je pri Dallasu. Lukovim 31,5 točke na tekmo sledi Jalen Brunson z 22,9 točke, Spencer Dinwiddie jih dosega 13,2, sledijo pa še trije košarkarji z dvomestnim številom točk na obračun (Finney-Smith, Reggie Bullock in Maxi Kleber), kar daje Dallasu širino in prednost.

"Pomerili se bomo z Warriors, ki so najboljša ekipa v ligi v zadnjih desetih letih. V tem obdobju so doživeli dobre in slabe čase, zato vedo, kaj počnejo," je pred dvobojem še povedal Dončić.