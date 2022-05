Oglasil se je nekdanji Dončićev trener: vedel je, da se bo to zgodilo

Rick Carlisle in Luka Dončić sta do te sezone sodelovala pri Dallasu.

Rick Carlisle in Luka Dončić sta do te sezone sodelovala pri Dallasu. Foto: Reuters

Ko so Dallas Mavericks januarja igrali proti Indiana Pacers, je trener drugih Rick Carlisle, ki je pred tem vodil prav Dallas, poudaril, da njegova nekdanja ekipa pod taktirko Jasona Kidda deluje odlično in lahko v zahodni konferenci predstavljajo veliko nevarnost.

Besede Ricka Carlisla, ki je bil prvi trener Luke Dončića ob vstopu v ligo NBA, so se zdaj uresničile, čeprav sprva ni kazalo, da bi lahko Dallas krojil vrh zahodne konference. Povrhu vsega takrat še ni izpeljal menjave, ki je sledila. Februarja sta v zameno za Kristapsa Porzingisa prišla Spencer Dinwiddie in Davis Bertans.

V ponedeljek je bil Carlisle gost na radiu The Fan, kjer je dopolnil povedano in še bolj popihal na dušo vsem v Dallasu. Kako je osvojiti naslov prvaka, Carlisle dobro ve, saj mu je leta 2011 to uspelo prav z Mavericks, ki so tistega leta osvojili prvi in do zdaj edini naslov v ligi NBA.

"Razlog za uspeh je njihova obramba, ob tem imajo odlične organizatorje igre in širino tako v napadu kakor tudi v obrambi. In veste, to me strašno spominja na leto 2011, ko nismo najbolje začeli in so vsi že mislili, da bomo izgubili serijo prvega kroga proti Portlandu. Tudi zdaj je veliko ljudi mislilo, da bo Utah premagal Dallas. Zlasti zato, ker je Luka manjkal na uvodnih treh tekmah. Preskočili so Utah Jazz in dobili zagon. In to, da na odločilni tekmi premagaš najboljšo ekipo lige, pomeni, da igraš na zelo visoki ravni."

"Če že ni najboljši košarkar na svetu, pa igra na vrhunski ravni"

Dallas je na sedmi tekmi s 123:90 preskočil Phoenix na gostovanju in dal vedeti, da ima velike načrte tudi v finalu zahodne konference proti Golden State Warriros, s katerimi bo prvo tekmo odigral v noči na četrtek ob 3. uri zjutraj.

"Veliko stvari so naredili zelo dobro in pametno. Pred njimi je izjemna priložnost. Za seboj imajo odlično leto in proti njim je zelo, zelo težko igrati," je dejal Carlisle, ki je že januarja ob gostovanju svoje Indiane vedel, da se lahko z Dallasom zgodi to, kar se dogaja zdaj.

Verjame, da so pred Dallasom zanimivi košarkarski časi. Foto: Guliver Image

Razumljivo je beseda nanesla na osrednjega zvezdnika Dallasa Luko Dončića, okoli katerega se igra vrti. Če kdo dobro pozna slovenskega košarkarja, je to prav Carlisle: "Če že ni najboljši košarkar na svetu, pa igra na vrhunski ravni. Zelo je dober, tudi kot oseba. Vem, kako dober fant je. Veliko tega sem videl. In vsako leto postaja boljši in boljši."

V nadaljevanju se je še bolj razgovoril o Dončiću: "Zgodaj se je naučil, da največje spoštovanje izvira iz zmagovanja. Res, to je vse, kar ga zanima. Sploh ne dvomim o tem, da bo v prihodnje osvojil številne MVP-nazive in tudi prvenstva. Zato sledijo zelo zanimivi in za Dallas zelo razburljivi košarkarski časi."