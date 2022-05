"Bil je fantastičen," je trener Golden Stata Warriors Steve Kerr pohvalil Andrewa Wigginsa, ki je v obrambi povzročal ogromne težave Luki Dončiću in ga prisilil k eni najmanj prepričljivih predstav, odkar nastopa v končnici lige NBA. Strateg bojevnikov vseeno ostaja previden. Sporoča, da je iluzorno verjeti, da so zdaj našli zmagovit recept za ustavljanje vročega Slovenca, ki bi stalno prinašal uspeh. Prevladuje pa prepričanje, da bo na drugi tekmi marsikaj drugače. Tako napovedujejo v obeh taborih.

Trener Golden Stata Steve Kerr je preveč izkušen, da bi ga tako prepričljiva zmaga na začetku serije ponesla v višave. Po sladki zmagi (+25) se je dotaknil odločilnega trenutka, ki je spodrezal krila gostom iz Teksasa. Ti so izjemno slabo metali za tri točke (11 od 48), navijačem so parali živce zlasti takrat, ko so se za met z razdalje odločili v trenutku, ko so bili neovirani. Takrat so zadeli le osem od 25 metov za tri točke, ko pa so bili pokrivani, so pričakovano metali še slabše, saj so jih v polno pretopili le tri od 23.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

Še bolj kot zelo skromen odstotek uspešnosti metov izza velike črte pa je lahko privržence Dallasa skrbela nemoč Luke Dončića. Slovenski superzvezdnik, ki je prispeval ogromen delež pri senzacionalnem povratku Mavericks v seriji proti Phoenixu, naravnost navdušil pa v odločilni sedmi tekmi, je tokrat naletel na skoraj neprebojno obrambo, ki mu ni dopuščala veliko veselja.

Dosegel je 20 točk, od tega le dve v drugem polčasu, kar je njegov tretji najslabši strelski izkupiček v karieri na tekmah končnice. Iz igre je zadel vsak tretji met (6 od 18), hkrati pa izgubil kar sedem žog. Največ dela je imel z njim Andrew Wiggins, kanadski krilni igralec, ki je navdušil tako domače občinstvo v Kaliforniji kot tudi soigralce in trenerja, ki pa previdno izpostavlja, kako je bila odigrana šele prva tekma.

Ne delajo si iluzij, da so odkrili recept za Dončića

Luka Dončić je zadel v polno le 6 od 18 metov iz igre. Foto: Reuters "Na tej tekmi smo se zelo izkazali v obrambi, a si ne smemo delati iluzij, da smo zdaj odkrili recept za pokrivanje Dončića," je pojasnil Steve Kerr in javno pohvalil Andrewa Wigginsa.

"Wiggs (vzdevek Wigginsa, op. p.) je bil fantastičen. Opravil je fantastično delo. Pokrivanje Dončića je nekaj najtežjega, kar te lahko doleti v tej ligi. Wiggsa smo prosili, da bi ga pokrival po najboljših močeh, skušal omejiti in poskrbeti, da bi čutil stalen pritisk. Izkazal se je. Wiggs je zelo pomemben člen naše obrambe, naše ekipe. Bil je odličen tudi v napadu. To je bil velik večer za Andrewa," je trener bojevnikov pohvalil 27-letnega krilnega igralca, rojenega v Torontu. Ko je pokrival Dončića, je slovenski as metal iz igre 5/11 ter izgubil tri žoge.

"Skušam mu le otežiti delo. Kar pa se potem zgodi, se pač zgodi. Je dober, prišel bo do svojih metov. Našel bo svoje soigralce. Zato mu skušam otežiti delo," je o nalogi, kako čim bolj omejiti Dončićev učinek (Ljubljančan v tej končnici prispeva na tekmo v povprečju več kot 31 točk), povedal Wiggins. V napadu se je izkazal in prispeval 19 točk, le eno manj od LD77. To je bil njegov večer, v katerem so domači novinarji večkrat ponosno izpostavili, da je bila to predstava, dostojna veličine nekdanje št. 1 na draftu.

Thompson opozarja: Dallas bo na drugi tekmi veliko boljši

Klay Thompson je z Golden Statom osvojil ligo NBA že trikrat. Foto: Reuters "Premikal jih je kot mladičke. Dokazal je, zakaj je bil št. 1 na naboru. Takšnih fizičnih sposobnosti se ne da naučiti. Vesel sem, da svet spoznava, kdo je v resnici Andrew. Da je izjemen krilni igralec in bo tak še nadaljnjih deset let," je Klay Thompson, eden od treh zvezdnikov Goldena Stata (poleg Stephena Curryja in Draymonda Greena, ki so skupaj s Stevom Kerrom že trikrat postali prvaki NBA – 2015, 2017 in 2018), namenil izbrane besede soigralcu Wigginsu, ki je na tekmi, na kateri se je pozabaval s pokrivanjem Dončića, prispeval 19 točk, 5 skokov in 3 asistence.

Je bil zaradi tega dodatno izčrpan? "Še vedno se počutim mladega, tako da nisem utrujen. Zelo sem motiviran, in če vidim, da to pomaga ekipi, želim narediti še več. Nisem utrujen, ker me poganja adrenalin. Dobro se počutim," je pojasnil Wiggins.

Druga tekma konferenčnega finala med Golden Statom in Dallasom bo v noči na soboto, znova bo začetek ob 3. uri po slovenskem času, v San Franciscu.

Bi lahko takrat Dallas vrnil udarec bojevnikom, ki jih mnogi po izpadu Phoenixa doživljajo kot prve favorite za osvojitev naslova? "Pričakujemo, da bodo na drugi tekmi veliko boljši. To je bila šele prva tekma. Po tej zmagi se lahko počutimo dobro, a Dallas je proti Phoenixu zaostajal že z 0:2, a vseeno dobil serijo," opozarja Thompson.