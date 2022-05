Po dveh tekmah v Kaliforniji imajo Golden State Warriors stoodstoten izkupiček in so dve zmagi oddaljeni od napredovanja v veliki finale. Luka Dončić in soigralci pri Dallas Mavericks so na drugi tekmi pokazali dva obraza. V prvem polčasu so bili odlični, v drugem niso našli ritma. Veliko metov za tri točke so grešili in ob te se je spotaknil Shaquille O'Neal.