Spektakel v Stožicah, kot ga še ni bilo: Murić, Dončić, Dragić in preostala šampionska ekipa

Vsem, ki ste športno spodbujali dekleta in fante na košarkarskih igriščih, jih podpirali v dobrih in slabih časih ter se z njimi prebijali skozi poraze in slavili sladke zmage, se pri Telemachu poklanjajo s posebnim vabilom na največji filmski spektakel vseh časov v Sloveniji. 3. junija si boste lahko na velikanskem platnu v Areni Stožice ogledali premiero dokumentarnega filma 2017 , v katerem boste zlate fante slovenske reprezentance spremljali do legendarne zmage na evropskem košarkarskem prvenstvu. V njem naši zlati fantje pripovedujejo zgodbo o prijateljstvu, sodelovanju in zmagi na EP v košarki.

Pravočasno si zagotovite sedeže, s katerih si želite ogledati vse, kar se je na poti do zmagoslavnega dviga pokala prvakov dogajalo v zakulisju. Slavnostno premiero filma, ki ga je režiral Goran Vojnović, bo pospremil spremljevalni program, pozdravili pa vas bodo tudi nekateri zlati reprezentanti.

3. junija zvečer se bo v Areni Stožice na Telemachovi premieri dokumentarnega filma 2017 zagotovo dogajalo ogromno. Boste z nami?

Z nekaj sreče lahko vstopnice za ogled spektakla prejmete povsem brezplačno, podarjamo namreč 10x dve brezplačni vstopnici. Sodelujte v nagradni igri!

Eno od najpomembnejših vlog v slovenski košarkarski izbrani vrsti na evropskem prvenstvu, na katerem so izbranci tedanjega selektorja Igorja Kokoškova pokorili vso konkurenco in slovenskemu ekipnemu športu prinesli prvo zlato medaljo v zgodovini, je odigral tudi Edo Murić. Z njim smo spregovorili o spominih na legendarni EuroBasket in tem, zakaj je vredno v začetku junija obiskati dvorano Stožice.

Kako kristalno jasno se spominjate dneva finalne tekme EuroBasketa 2017?

Samega dneva se ne spominjam prav dobro, vem samo, da smo večinoma počivali. Se pa dobro spominjam finalne tekme, gotovo. Že sam prihod do arene, ko sem videl vse te navijače v naših dresih, nas je navdal z neverjetnimi občutki, ki se jih preprosto ne da opisati. To je bila res neverjetna tekma, fenomenalni Goran Dragić, vsa ekipa, tudi to, kako smo se odzvali po poškodbi Luke Dončića. Spominjam se zelo dobro in zagotovo mi bo finalna tekma ostala v spominu vse življenje.

Foto: Vid Ponikvar

Nas lahko popeljete skozi čas pred finalno tekmo? Ste tisti dan imeli kakšne posebne rituale?

Vsak igralec ima neke posebne rituale, ki jih izvaja ne glede na pomembnost tekme. Vzeli smo si tekmo kot tekmo, vedeli smo, da je na kocki veliko. Glede ritualov ne bi izpostavil nič posebnega. Kot pred vsako tekmo smo imeli sestanke, zjutraj kratek trening, počitek. V naših glavah je bila samo zlata medalja. Mi smo že bili v finalu, vedeli smo, da bomo osvojili vsaj srebrno, s tega vidika smo bili kar malce razbremenjeni. Vedeli smo, da lahko osvojimo vse, čeprav nam je nasproti stala Srbija, ki je imela v svojih rokah in nogah že veliko takih tekem. Vedeli smo, da bo težko. Hoteli smo sami sebi dokazati, da smo res v odlični formi in da si zaslužimo zlato medaljo. Dali smo od sebe zadnje atome moči in izkazalo se je, da smo res bili najmočnejša ekipa prvenstva.

Foto: Vid Ponikvar

Kako ste proslavili finalno zmago? Kako se spominjate obdobja po osvojeni zlati medalji v Istanbulu – slavja po tekmi, dni, ki so sledili, sprejema v Sloveniji?

Glede na to, da se je tekma končala zelo pozno, nismo na veliko proslavljali. Bili smo v hotelskem lobiju z ekipo, prišlo je nekaj staršev, družili smo se s trenerji, odpeli kakšno pesem, nazdravili ter šli počivat, ker nas je že naslednje jutro čakal polet proti Sloveniji. Vedeli smo, da nas čaka prava "fešta". Morali smo vsaj malo napolniti baterije.

Po sami tekmi smo bili vzhičeni, a tudi utrujeni. Ko smo prišli v Slovenijo, se je pravljica nadaljevala, že na letališču nas je pričakala ogromna množica ljudi. Nekoliko mi je žal le, da je na uradnem sprejemu na Kongresnem trgu padal dež. Kljub slabemu vremenu nas je pričakala enormna množica navijačev. Očitno je bilo, da so živeli z nami ves turnir in da so bili vsaj tako veseli kot mi. Neopisljivo. Ponosen si sam nase, na to, kar si in smo naredili. Tudi navijači ti dajo, jasno, tisto dodatno motivacijo, da še naprej igraš po svojih najboljših močeh in tudi čez to mejo. Da bi za Slovenijo naredil vse.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

S kom od družine, prijateljev ste se po finalni tekmi najprej slišali?

Po finalni tekmi smo se najprej seveda objeli soigralci, nato sem se odpravil do partnerice, zdaj žene. V garderobi sem se najprej slišal s svojo družino, mamo, nato še s prijatelji. Čestitk je bilo ogromno, težko je bilo predelati vse skupaj.

Foto: Vid Ponikvar

Zakaj si morajo gledalci ogledati premiero dokumentarnega filma 2017, v katerem bodo lahko zlate fante slovenske reprezentance spremljali do legendarne zmage na evropskem košarkarskem prvenstvu?

Vabim vse navijače in vse tiste, ki so med prvenstvom živeli in dihali z nami, da si ogledajo ta dokumentarni film. Dobili bodo jasen, drugačen vpogled v zakulisje dogajanja v naši ekipi med prvenstvom, kaj vse smo prestali. Izvedeli bodo nekaj zanimivih anekdot. Film jih bo popeljal, vrnil v tiste lepe čase, ko smo osvojili prvenstvo, Evropo. Res lepo vabim vse, obljubim, da bodo vsi preživeli dober in kakovosten čas, da bo dokumentarec zanimiv, duhovit. Tudi sam komaj čakam, da si ga ogledam.