"To so Warriors, šampionska ekipa. Popraviti moramo obrambo. Težko jih je ustaviti," je z mrkim obrazom po še drugem porazu Dallasa z Golden Statom razlagal Luka Dončić. Zdaj se finale Zahoda lige NBA seli v Teksas, kjer bodo ob pomoči navijačev Mavericks gotovo imeli več energije za igranje v obrambi.

Luka Dončić in Dallas Mavericks v finalu zahodne konference lige NBA zaostajajo z 0:2 v zmagah. Na drugi tekmi v San Franciscu so ob polčasu sicer vodili za 14 točk in dali kar 72 točk, a nato doživeli pravo katastrofo v drugem. V tretji četrtini so dosegli samo 13 točk, v zadnji pa Stephenu Curryju in soigralcem dovolili 43 točk! Tako so izgubili s 117:126. Že res, da je dal Dončić 42 točk, Jalen Brunson pa 31, a v več statističnih kategorijah so bili Mavericks v podrejenem položaju: skok so izgubili s 30:43, imeli manj asistenc (22:33), manjkale so točke s klopi (13:36). Od 117 točk Dallasa jim je trojica dala 94, na drugi strani je imel Golden State kar šest košarkarjev dvomestnih.

Dončić bolan, boli ga rama, a to ni izgovor

Dončić je bil pred tekmo nekoliko bolan, ni spal, imel težave z ramo, a v tem ni iskal izgovora. "Ne, ne, ne bi rekel. Malo je bilo bolečine v rami. V prvi četrtini sem bil še malo utrujen, potem pa je bilo vse v redu." Ni pa bila v redu predvsem tretja četrtina, ki so jo izgubili s 13:25. "Slaba obramba. To je to. Moramo se osredotočiti na našo obrambo. Naša obramba bo morala biti mnogo boljša," je ob mrkem obrazu na novinarski konferenci poudaril Dončić. Trener Jason Kidd pravi, da jim dober met daje energijo za igro v obrambi. "V drugem polčasu smo zgrešili veliko metrov in tudi obrambe nismo igrali. V rednem delu sezone lahko dobiš tekmo tudi s slabo obrambo, v končnici pač ne."

Kidd: Mi smo v tretji četrtini umrli zaradi metanja trojk

Trener Jason Kidd se je jezil zaradi preveč metov izza črte. Foto: Reuters V prvem polčasu so za 72 točk zadeli kar 15 trojk, pod odmoru pa se jim je met izza črte zaustavil. Samo še šest trojk do konca tekme. Skupaj 21 zadetih trojk iz kar 45 poizkusov (Dončić pet zadetih iz desetih metov). "Mlada ekipa se mora še marsikaj naučiti. Če zgrešiš štiri trojke zapored, ne smeš poskusiti še petič," se je jezil trener Kidd, potem ko so v tretji četrtini zadeli le dve, a še kar metali. "Če zadeneš dve iz 13-ih metov in se zanašaš na trojke, boš zaradi trojk umrl. In mi smo v tretji četrtini umrli zaradi metanja trojk." Dončić se je strinjal: "Preveč se zanašamo na trojke. Premalo prodiramo pod obroč. Tako kot to počne Golden State. Imajo dva od najboljših strelcev na svetu, pa vseeno prodirajo pod obroč. Manj se moramo zanašati na trojke. Čeprav imamo dober odstotek. Več bo potrebno prodirati pod koš."

Dallas Mavericks v končnici zadevajo 15,6 trojke na tekmo, izvajajo jih 41,1 na tekmo (oboje največ v ligi) in so pri tem 37,9-odstotno uspešni.

Curry 32 točk, z dvojnim dvojčkom presenetil Looney

Če lahko prodira odličen strelec Curry, moramo tudi mi, pravi Dončić. Foto: Reuters "Dallas nas je pretepel," je o prvem polčasu dejal trener Warriorsov Steve Kerr. "Igrali so fantastično." Po glavnem odmoru pa so zaigrali drugače, z več energije. "Vedeli smo, da če bomo igrali tako, v drugem polčasu ne bodo dali 15 trojk. Če pa bi jih, bi jim čestitali. Če nekdo da 30 trojk, si zasluži zmago. A to je težko narediti, če dobro igraš obrambo. Če si dober v skoku, fizičen v obrambi, se vse lahko obrne. Tekma je dolga." Že res, da je dal Curry 32 točk, a posebno pohvalo si je zaslužil Kevon Looney, ki je z 21 točkami in 12 skoki odigral najboljšo tekmo v karieri. "Loon je bil briljanten. Ponovno. Ima odlično končnico. Vsi ga podcenjujejo," je poudaril Kerr. Pred sedmimi leti je bil 30. izbor Warriorsov na naboru.

Finale zahodne konference se zdaj nadaljuje z dvema tekmama v Dallasovi dvorani. Mavericks nujno potrebujejo zmago v ponedeljek ob 3.00 zjutraj po srednjeevropskem času, če vemo, da še nobena ekipa ni nadoknadila zaostanka z 0:3. "Izgubili smo bitko, vojne pa ne. V končnici zelo dobro branimo domači parket. Razplet v Dallasu bo drugačen. Tam smo mi gospodarji," je pred letom v Teksas še dejal Dončić.