Košarkarji Boston Celtics - v postavo sta se vrnila Marcus Smart in Al Horford -, so na drugi tekmi konferenčnega polfinala zanesljivo, s 127:102 premagali Miami Heat in serijo, ki se zdaj seli na teren Celticsov izenačili na 1:1 v zmagah. Blestel je trio Smart, Jayson Tatum in Jaylen Brown.