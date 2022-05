Tudi Luka Dončića verjetno ni mislil, da se mu bo vse to zgodilo #video

Velikokrat smo se že sprehodili po poti slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića, čigar pot med svetovne košarkarske zvezde je res posebna. Čeprav šteje šele 23 pomladi, je v tem času spisal marsikatero košarkarsko poezijo, postavljal mejnike, iz leta v leto pa je vse bližje cilju, ki si ga strašansko želi. Osvojitev naslova prvaka lige NBA. Se spomnite tistega zabavnega videa, ko je vstopil v najmočnejše klubsko košarkarsko tekmovanje, v katerem je dejal, da bo četrto leto igranja v NBA MVP, v peti sezoni pa osvojil naslov prvaka? No, v letošnji njegovi četrti sezoni ni bil daleč od naziva MVP, zato pa ima že letos priložnost, da pride do šampionskega prstana, ki ga je napovedal za peto leto igranja v NBA.

In kako se je košarkarsko popotovanje izven naših meja za Luko Dončića sploh začelo? Pisal se je september 2012, ko sta se oče Saša in mama Mirjam odločila, da mladi Luka začne odkrivati svet izven naših meja. Odšel je v Španijo, natančneje v kraljevi Real Madrid. Sicer so imeli prvi možnost, da ga v svoje vrste vključijo pri Galatasarayu, vendar je očeta ob obisku Istanbula hitro odvrnila ta možnost. Spoznal je, kako pri turškem klubu delajo z mladimi, in nemudoma potegnil ročno zavoro.

Povsem drugače je bilo, ko so prispeli v Real, kjer so bili v hipu navdušeni in so se odločili, da Luka pri 13 letih odpotuje v tujino.

Pogodbo so podpisali za pet let, do Lukovega osemnajstega leta starosti. "Pogoji za delo bodo izjemni. Tam bo hodil v šolo. Moram povedati, da je bila to želja Luke, da odide v Madrid. Veliko smo se z njim pogovarjali o tej odločitvi. Z mamo sva zelo ponosna nanj," je takrat veselo razlagal oče.

Dokumentarec: čudežni deček košarke - Luka Dončić

Luka je Špance navdušil z igranjem v dresu ljubljanske Olimpije kakor tudi v mini taboru v Španiji. Pokazal je talent, ki so ga Madridčani želeli imeti v svojih vrstah.

Hodil je v šolo in igral košarko. Iz dneva v dan je napredoval, blestel v mlajših selekcijah. Tako rekoč ni bilo tedna, ko ne bi pisali o rekordnih številkah. Nedavno smo se na Sportalu pogovarjali z njegovim prvim trenerjem pri Real Madridu Josejem Luisom Pichlom, ki je v sobotnem intervjuju povedal marsikatero zanimivo stvar o Dončiću.

"Prvi dan, ko je prišel, je bil trening le z Luko. Nikogar ni bilo v dvorani razen naju, športnega direktorja in še nekaterih iz vodstvenih garnitur. Trening je bil lahke narave, z namenom, da se pogleda, kakšno je stanje. Pred njegovim prihodom smo vse izvedeli že prek videov, na treningu pa smo se nato nemudoma na lastne oči prepričali, za kako veliko zgodbo gre," se je prvega treninga spomnil Pichel, ki je prav tako povedal zanimivo anekdoto, povezano z Lukovim očetom Sašo Dončićem: "Vedno se spominjam turnirja v Italiji, ko je bil še mlad. Majhen turnir je bil. Sploh se ne spomnim mesta, v katerem smo igrali. A se je dogajalo nekaj posebnega. Luka je bil vroč, na ravni, kot je še nisem videl pred tem. Njegov oče je bil med občinstvom. Videlo se je, da je jokal. Nekaj posebnega je bilo. Spomnim se svojih čustev. Samo stal sem in ploskal. Poseben trenutek je bil."

Poglejte, kaj je Luka počel na takratnem turnirju v Italiji

This is 12-year old Luka Doncic dropping 54 points, 11 rebounds and 10 assists in the championship game of Under-13 Lido di Roma Tournament 🤯



(via reddit/r/nba) pic.twitter.com/y4Sn4VkPrI — FIBA (@FIBA) May 17, 2022

Kako je Luka navduševal že ob prihodu v Madrid

Vprašanje časa je bilo, kdaj bo dobil prvo pravo priložnost tudi v prvem moštvu. Ekspresno je šla njegova kariera proti članski konkurenci.

Stoječe ovacije že pred prvim nastopom v dresu članske ekipe Real Madrida

Če se dobro spomnite, je bil že novembra 2014 tik pred tem, da pri le 15 letih, osmih mesecih in 12 dneh zaigra v prvi španski ligi. In to Slovenec v dresu Real Madrida. Pablo Laso mu zaradi izenačenosti tekme s Fuenlabrado nato ni mogel ponuditi priložnosti. A je Luka počakal. Nikamor se mu ni mudilo.

Potrpljenje je božja mast, pravijo. Nadaljnjih pet mesecev je minilo, ko se je spet ponudila možnost debija. Pisal se je 30. april 2015. Real je v 29. krogu španskega prvenstva gostil Unicajo iz Malage. Luka je bil takrat star 16 let, dva meseca in devet dni. A ga na parket ni poslal osrednji trener Laso, saj je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen. Zato pa je predlagal pomočniku Jesusu Mateu, naj to stori.

Dončićev debi v članski ekipi Real Madrida

Navijači Reala so v 39. minuti ponoreli od navdušenja. Ko je Luka stopil na parket, se je vsa pozornost usmerila vanj. Doživel je stoječe ovacije in že ob prvem stiku z žogo zablestel. Na tribunah je sledila eksplozija navdušenja. Luka je v kotu prejel žogo, se nemudoma odločil za met in zadel trojko. Minuto in 28 sekund je igral tisto tekmo, na obrazu pa nasmeh, ki je povedal vse.

Postal je najmlajši košarkar, ki je v dresu Real Madrida igral v osrednjem španskem prvenstvu. Do takrat je bil rekord v rokah Roberta Nuneza (16 let in sedem mesecev).

Španija, Srbija? Ne, v srcu ima Slovenijo.

Ekspresno se je dvigoval po kakovostni lestvici kakor tudi po priljubljenosti. Slovenija je imela diamant, ki so ga dobro pobrusili v španski prestolnici. Iz leta v leto se je dvigoval. Nebo je njegova meja, so začeli v en glas govoriti strokovnjaki. Njegovo ime je bilo tako magično, da so se v javnosti začela pojavljati namigovanja, da bi lahko zaigral tudi za drugo reprezentanco. Teoretična možnost je sicer bila, saj v preteklosti v mlajših selekcijah ni oblekel dresa slovenske izbrane vrste na uradnih tekmah. Omenjali sta se Španija in Srbija, a je Luka na družbenem omrežju razblinil vse dvome in dejal, da v njegovem srcu ni druge reprezentance, kot je slovenska.

Ko je 20. julija 2017 prišel na reprezentančni zbor, se je okoli njega gnetlo veliko slovenskih novinarjev, ki pred 18. letom zaradi pravil Real Madrida niso mogli stopiti z njim v stik. "Komaj sem čakal, da bom lahko začel voziti avtomobil (smeh, op. a.), druge stvari mi niso toliko pomenile," je tisto poletje v Sportalovem sobotnem intervjuju ob pogledu na polnoletnost spregovoril mladi Dončić.

Govoril je tudi o tem, kako je kot otrok z očetom igral košarko ena na ena, treniral z njegovimi klubi in bil tako vedno v stiku s košarko. Na vprašanje, ali ga zdaj premaga, je takrat z nasmeškom na obrazu odgovoril: "Ne vem še. Morala bi se spet pomeriti."

Kokoškov mu je namenil pomembno vlogo

Ob prihodu v reprezentanco je bil njegov cilj medalja, kar je dal jasno vsem vedeti. Vedno je bil takšen, da ga je zanimalo le tisto najslajše. Slovensko občinstvo ga je lahko na pripravljalnih tekmah prvič videlo pobližje. Navijače je nemudoma prevzel. Ko se je priključil še Goran Dragić, je bilo videti, da ima Slovenija za evropsko prvenstvo nevaren branilski duo. Pa čeprav je bil Luka star le 18 let.

Foto: Sportida

Selektor Igor Kokoškov, s katerim sedaj sodelujeta pri Dallas Mavericks, je bil tisti, ki mu je kljub mladosti namenil odgovorno vlogo. Sprejel jo je in se srbskemu strokovnjaku oddolžil za ponujeno z igrami na parketu. Prav v naši reprezentanci je naredil ogromen napredek. Ob "cimru" in hkrati mentorju Dragiću je bil eden od osrednjih nosilcev izbrane vrste. S skupnimi močmi reprezentančnih kolegov so Slovenijo sredi Istanbula popeljali do zlate medalje, povrhu vsega pa je bil Luka uvrščen še v idealno peterko prvenstva - njegov "cimer" je postal najkoristnejši košarkar (MVP) prvenstva.

Luka je navduševal vse. Novinarji iz republik nekdanje Jugoslavije se na licu mesta niso mogli načuditi, kakšne predstave kaže pri teh letih.

Sanjska sezona 2017/18: oder za ligo NBA je bil postavljen

Vse je bilo kot v pravljici. Tudi v Realu se mu je odprla avtocesta, potem ko se je poškodoval prvi zvezdnik Sergio Llull. Stopil je v njegove čevlje, ki so mu kmalu postali premajhni. Postal je osrednja gonila sila kluba in tlakoval je pot madridskega kluba na vrh Evrolige. Povrhu je bil MVP rednega dela kakor tudi MVP zaključnega turnirja sredi Beograda.

Že tistega maja 2018 se je veliko govorilo, da je skrajni čas, da se odpravi onkraj Atlantika pogledat, kaj počnejo najboljši košarkarji na svetu v ligi NBA. Še pred tem se je z Realom veselil naslova španskega prvaka in bil tudi MVP prvenstva na Iberskem polotoku. Sanjske sezone, ki se je začela v slovenski reprezentanci in končala v Španiji, je bilo tako konec.

Dončićevo slovo od Real Madrida

Veliki oder je bil postavljen. Liga NBA ga je klicala. Veliko vprašanje je bilo, ali bo Luka na naboru izbran kot prvi ali ne. Če bi bil po rodu Američan oziroma bi na takšen način blestel v ameriški študentski ligi, sploh ne bi bilo debate, da se to ne bi zgodilo. In ker so čez lužo še vedno nekoliko skeptični glede novincev iz Evrope, se je soj luči usmeril v Deandrea Aytona, ki so ga kot prvega na naboru izbrali Phoenix Suns, pa čeprav je bil takrat njihov glavni trener Kokoškov. Nemudoma se je videlo, da Srb nima prave moči pri odločanju o klubski strategiji. Dončić ni bil izbran niti kot drugi, temveč ga je kot tretjega izbrala Atlanta.

Pri Dallasu najbolj zagreti

A je bilo čez nekaj trenutkov jasno, da ne bo dejansko zaigral za Hawks, saj je prišlo do menjave z Dallas Mavericks, ki so Dončića zamenjali s Traejem Youngom.

Ko je se nato začela liga, so se navijači Atlante, Phoenixa in Sacramenta, ki so izbirali kot drugi, držali za glavo, saj so videli, kako slovenski košarkarski čarovnik čara tudi pod obroči lige NBA.

Dončić se je pred vstopom v ligo NBA šalil v videu, vendar se je nekaj stvari že uresničilo

Morda se je takrat zdel video, v katerem je nastopal Dončić in v šali govoril o tem, kaj si želi po posameznih sezonah v ligi NBA doživeti, smešen, vendar se je marsikaj tudi uresničilo. In se marsikaj lahko še.

Prvo leto novinec leta

"V prvem letu si želim osvojiti naziv novinec leta (MVP)," je dejal. Pod to je naredil kljukico in na koncu premagal prav Younga. "Rad bi zabil žogo v koš čez latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa," je med drugim izrekel. To se sicer ni zgodilo, sta pa februarja 2019 postala soigralca, potem ko je prišlo do velike rošade igralcev.

Za četrto leto igranja v ligi NBA je izpostavil naziv lige MVP. V letošnji, ki je zanj četrta, ni bil daleč od tovrstnega podviga. A že vse od vstopa kaže predstave na najvišji ravni. V drugi sezoni je imel denimo med vsemi največ trojnih dvojčkov, bil tudi MVP prvega meseca v zahodni konferenci.

V drugi sezoni že na tekmi vseh zvezd. Velika želja šampionski prstan.

Ni veliko manjkalo, da ne bi zvezdnika lige LeBrona Jamesa v drugi sezoni prehitel v glasovanju za kapetana ekipe za tekmo All-Star. Luka je imel drugi največ glasov. V drugem poskusu je le dobil mesto med elito, ki se mu je prvo leto izmuznilo iz rok. Prav James ga je nato izbral v svoje moštvo. Luka je tako po Dragiću postal drugi slovenski košarkar, ki je dobil prostor na tekmi vseh zvezd in prvi, ki je zaigral v prvi peterki. Prvič v karieri je dočakal končnico, kar je skupaj s soigralci Dallasa ponovil tudi v tretji, a obakrat izpadel v prvem krogu proti Los Angeles Clippers.

Foto: Reuters

Za peto leto igranja je dejal, da bo osvojil naslov prvaka in si nadel šampionski prstan. "Vse je v prstanu," je v tistem videu izgovoril Luka in zaključil z naslednjimi besedami: "Najbolje bo, da začnem." Že v četrti sezoni je v igri za laskavo lovoriko, potem ko z Dallasom pravkar igra finale zahodne konference proti Golden State Warrios, a mu po dveh tekmah ne kaže najbolje, saj z Mavs izgublja z 0.2.

Sicer pa je v velikem slogu vstopil v ligo NBA. Juhe se je lotil z veliko žlico. Vse od prihoda v NBA je tako rekoč iz tedna v teden prestavljal mejnike, podiral rekorde legend košarke. Ob njegovem imenu so se omenjale legende Michael Jordan (Luka je stopil pod okrilje blagovne znamke Air Jordan, ki je v lasti podjetja Nike), Magic Johnson, Larry Bird, Oscar Robertson …

Američane je začel počasi, a vztrajno pridobivati na svojo stran, medtem pa so v Dallasu pogledovali proti nebu in se zahvaljevali, da imajo v svoji sredini po legendarnem Dirku Nowitzkem novega košarkarja, ki ga lahko spet obožujejo in bi ga radi zadržali v svojih vrstah do konca kariere, kot jim je to uspelo pri Nemcu.

O predstavah novopečenega enaindvajsetletnika govorijo v presežnikih. Osvojiti želi ligo NBA, a gre po vrsti, kot je to šel v Realu in slovenski reprezentanci. Sicer se je ekspresno prebil na evropski vrh tako v klubu kakor tudi na državni ravni, zato se lahko le vprašamo, ali mu bo to uspelo tudi v ligi NBA. Jasno je, da ima ob sebi lastnika kluba Marka Cubana, ki je nor na košarko in nanj, kot je bil na Nowitzkega. In prav tako je jasno, da si želi po letu 2011 še kdaj občutiti, kako je vse klube gledati z viška. Letos so februarja že naredili pomemben posel, ko so se znebili Porzingisa, s katerim niso zadeli v polno in ni pasal v koncept Dončićeve igre.

Pogled proti naslovu prvaka. Kdaj bo uspelo Luki priti na vrh lige NBA? Foto: Guliverimage

Če mu ne bo letos uspelo stopiti na vrh lige NBA, se lahko ob skrbnem sestavljanju igralskega mozaika Dončić nadeja tovrstnega podviga v bližnji prihodnosti. Legendarni Michael Jordan je denimo čakal kar sedem let, nato pa osvojil šest laskavih lovorik.

Statistika Dončića v prvih štirih sezonah