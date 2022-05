Dončić dal vedeti, kaj gre pri Dallasu narobe

Nova tekma z Golden State Warriors, nov poraz Dallas Mavericks. Videti je, da bodo Luka Dončić in soigralci težko preskočili Bojevnike, katerih igra ima glavo in rep. Slovenski košarkarski superzvezdnik ne obupava in verjame v svetlejšo prihodnost, čeprav izpostavlja kakovost tekmeca v konferenčnem finalu, ki zdaj v zmagah vodi že s 3:0.

Tisti, ki niso gledali tekme v neposrednem prenosu ob 3. uri zjutraj in so zjutraj pregledali najprej statistiko dvoboja med Dallas Mavericks in Golden State Warrios, jim je v oči padlo kar nekaj ključnih podatkov. Košarkarji iz Kalifornije so dobili skok s 47:33 – od tega so pobrali 14 žog v napadu –, prav tako so imeli 28 asistenc, domači deset manj, Reggie Bullock je v 40 minutah zgrešil vseh deset metov iz igre, Maxi Kleber v 25 minutah vseh pet.

Obramba gostov je delovala bolj čvrsta, v napadu pa je bila igra bolj enostavna kot pri Dallasu. Luka Dončić je spet prispeval 40 točk, kar je skoraj polovica Dallasovih točk ob porazu s 100:109, zbral je enajst skokov, imel pa le tri asistence. In zadnjih ni bilo, ker so bili njegovi soigralci pri metih nerazpoloženi.

"Skoki in druge priložnosti so velika težava"

"Druge priložnosti nas ubijajo. Skok na vseh treh tekmah nas muči in mislim, da to dela veliko razliko," je Dončić dal vedeti, kaj je bilo po njegovem mnenju ključno na tretji tekmi, po kateri Golden State vodi že s 3:0 in bo imel v noči na na sredo priložnost, da vstopi v veliki finale lige NBA.

Pri Dallasu je videti, da so se v seriji proti Phoenix Suns dodobra iztrošili, tudi psihološko, potem ko so dobili odločilno sedmo tekmo na gostovanju v Arizoni proti najboljši ekipi rednega dela sezone. "Neverjetna zmaga je bila. Nihče še ni bil v konferenčnem finalu. Ne vem. Warriors igrajo izjemno. Vsi poznajo svojo vlogo. Dolgo so že skupaj. Igrajo odlično košarko. Ne mislim, da je utrujenost kriva. Skoki in druge priložnosti so velika težava," poudarja košarkar z dresom s številko 77 na hrbtu.

Dončić izpostavil košarkarja, ki ni v središču pozornosti

Nato je izpostavil košarkarja, ki je ključen v igri Bojevnikov, a ni strelsko v ospredju: "Looney je neverjeten košarkar. Podcenjen je, opravi veliko dela. Močan košarkar je. Spraviti ga moramo ven."

Prvi strelec Warrirors je razumljivo Steph Curry, ki se je tokrat zaustavil pri 31 točkah, izjemno pa igra tudi Andrew Wiggins. V obrambi je zadolžen za pokrivanje Dončića, v napadu pa prav tako kaže širok repertoar. S 27 točkami in 11 skoki je bil med najbolj vidnimi na parketu American Airlines Centra. Zlasti pa je bilo v središču pozornosti njegovo zabijanje čez Dončića, ki je ob tem prejel še udarec. Kot v ZDA pravijo ob takšnih zabijanjih, ga je postavil na poster. "Malce me je zadelo. Impresivno je bilo, ne bom lagal. Sam bi si želel imeti takšne noge," se je zasmejal Dončić.

"Star sem šele 23 let, učim se"

In kaj se je v dvoboju z Golden Statom naučil? "Če bi vedel, bi naredil. Učim se. V prvih dveh četrtinah sem igral slabo. Po tej sezoni, kjerkoli že bomo, bomo ob pogledu nazaj videli, kaj smo se naučili. Star sem šele 23 let, učim se," poudarja Dončić.

Serijo bo skupaj s soigralci reševal v noči na sredo, ko bo tekma spet na sporedu ob 3. uri zjutraj po slovenskem času. Zaveda se, da bodo morali prikazati odlično predstavo, da bodo preskočili Curryja in druščino, sicer se bo za njih sezona končala: "Težko bo. Vsaka tekma bo težka. Ni še konec, vendar ne bo nič lahkega. Svet ti nič ne podari. Učimo se. Vsako tekmo moramo biti stoodstotni, Vsi verjamejo. Včasih je težko, ker ne zadenejo kakšnega meta, a vsi verjamemo," poudarja Luka, ki je po porazu soigralcem dejal sledeče: "Dejal sem jim, da ostanemo skupaj."