Finalna serija v vzhodni konferenci lige NBA se je preselila v Boston, kjer so košarkarji Miami Heat slavili s 109:103 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1, a ostali brez ključnega člena Jimmyja Butlerja, ki je zaradi vnovičnega vnetja desnega kolena predčasno končal srečanje. Pri Bostonu je s 40 točkami blestel Jaylen Brown, a je bilo na koncu premalo za slavje.

Na prvi tekmi finala na vzhodu so košarkarji Miami Heat preskočili Boston Celtics, na drugi sta se v postavo Bostona vrnila Marcus Smart in Al Horford, predvsem po zaslugi prvega so serijo pred prihodom na domač parket izenačili.

Tretji obračun se je razpletel po željah Miamija, ki je v prvič v seriji lahko računal na Kylea Lowryja, a ne povsem. Rezultatsko da, zmagali so s 109:103 in znova povedli v seriji, a skrbi jim povzroča poškodba zvezdnika Jimmyja Butlerja. Znova mu nagaja vnetje desnega kolena, zaradi katerega je izpustil že peto tekmo prvega kroga končnice.

Jimmy Butler je zaradi vnetja desnega kolena igral le v prvem polčasu. Foto: Reuters

Butler je tako igral le v prvem polčasu in v dobrih 19 minutah dosegel osem točk. Ob njegovi odsotnosti je voz kolektiva s Floride vlekel Bam Adebayo, ki je na parketu preživel praktično vso tekmo, k z magi pa prispeval 31 točk, 10 skokov, 6 asistenc.

Miami je vodil vso tekmo, povedel je s trojko in vodstva ni več izpustil iz rok. V prvi četrtini je gostiteljem nasul kar 39 točk in jo dobil za 21 točk (39:18), v drugem delu je prednost še narasla (26), a gostje so se v nadaljevanju igrali z ognjem. Bostonu so v zadnji četrtini dopustili, da se je po košu izjemno razpoloženega Jaylena Browna (40 točk) približal na zgolj točko, a preobrat mu ni uspel, Miami je zmagal s 109:103.

Vrhunci srečanja:

Ob porazu se je Brown ustavil pri 40 točkah (dodal devet skokov), Horford pa vknjižil dvojni dvojček (20 točk, 14 skokov).

Četrta tekma bo prav tako na parketu Bostona.