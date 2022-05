Skrivnostni Dončić

"Luka in Steph sta tekmeca. Kot igralcu ti to, da nekomu rečejo, da je tvoj naslednik, vlije ogromno dodatne motivacije. Luka je neverjeten, njegov čas je zdaj, prihodnost bo njegova," je razkril košarkar Golden State Warriros Draymond Green, ki je opozoril na to, da ima Luka vsakič pripravljeno novo skrivnost za nasprotnika.

Na tretji tekmi finala vzhodne konference lige NBA so Dallas Mavericks z rezultatom 100:109 znova klonili proti ekipi Golden Stata. A neopažena znova ni ostala neverjetna predstava Luke Dončića, ki je bil v 40 minutah s 40 točkami najboljši strelec na parketu, svoji ekipi je prispeval tudi 11 skokov in tri asistence.

"Igrati proti igralcu, kot je Luka, je izjemno naporno. Ne moreš ga pokrivati vedno na enak način. Izbrati moraš najboljši mogoč pristop, a če ga pokrivaš vedno na enak način, bo igralec, kot je Luka, hitro našel novo pot. In to nam je danes uspelo," je o predstavi Dončića povedal Draymond Green.

Kljub temu, da so varovanci trenerja Steva Kerra slavili zmago že na tretji tekmi, pa smo vnovič lahko spremljali tudi dvoboj zvezdnikov Luke Dončića in Stepha Curryja, ki je na današnji tekmi zbral 31 točk, 5 skokov in 11 asistenc.

Dvoboj za najboljšega organizatorja igre v ligi

Oba spadata med najboljše organizatorje na svetu in mnogokrat postrežeta s predstavami, ki pustijo košarkarske navdušence odprtih ust.

Draymond Green hvali slovenskega košarkarskega zvezdnika. Foto: Reuters

"Luka in Steph sta tekmeca. Kot igralcu ti to, da nekomu rečejo, da je tvoj naslednik, vlije ogromno dodatne motivacije. Luka je neverjeten, njegov čas je zdaj, prihodnost bo njegova. Gre za odličnega igralca, o katerem bo še veliko govora. Primerjava med njim in Curryjem je nesmiselna, samo uživajmo v njunih predstavah," je bil o primerjavi jasen Green.

Nekoliko bolj skop pri primerjavi obeh zvezdnikov je bil trener Bojevnikov, ki je dejal, da je na parketu deset igralcev in je ključnega pomena, da ekipa sodeluje in skupaj dosegajo rezultate.

"Pred nami je še ena izjemno težka tekma"

Le še ena zmaga Warriors loči od preboja v finale lige NBA, a kot poudarjajo v njihovem taboru, končnica še zdaleč ni odločena: "Pred nami je še ena zelo težka tekma, saj se zavedamo, da se nobena ekipa ne bo predala v finalu."

Steve Kerr ne želi izpostavljati dosežkov posameznikov. Foto: Reuters

"Pokazali smo, da lahko igramo dobro košarko in izločamo ekipe," je igro svoje ekipe pohvalil napadalec ekipe Golden Stata Green in nadaljeval: "Ekipa, kot je Dallas, se ne bo zlahka predala, saj jo vodi nekdanji košarkarski zvezdnik Jason Kidd. V ekipi imajo tudi bodočo zvezdo Luko Dončića in ne bodo zlahka odnehali. Dali smo, in še bomo morali, vse od sebe."

Četrta tekma med ekipama Golden State in Dallas Mavericks je na sporedu v noči sredo ob 3. uri po našem času, ko bodo Dončić in soigralci skušali znižati trenutni zaostanek.