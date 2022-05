Katastrofalen začetek Miamija, padel neslavni rekord lige NBA tega stoletja #video

Košarkarji Bostona so na četrti tekmi konferenčnega finala na domačem parketu odpihnili goste iz Miamija (102:82) in izenačili skupni rezultat v zmagah na 2:2. Odločilno prednost so si zagotovili že v uvodni četrtini, ko so vodili že s 26:4, Miami pa je zgrešil kar 15 od 16 uvodnih metov iz igre in prvi koš iz igre dosegel šele v deveti minuti. Kelti so v drugem polčasu vodili že za 32 točk, Jayson Tatum (31 točk) pa je v zvezdniškem obračunu povsem zasenčil razglašenega Jimmyja Butlerja (6).

Navijači Bostona so v razprodani dvorani TD Garden - zbralo se jih je 19.156 - hitro prišli na svoj račun. Celtics so v dvoboj, čeprav niso mogli računati na najboljšega obrambnega igralca Marcusa Smarta (poškodba desnega gležnja na tretji tekmi), vstopili bojevito.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Povedli so z 8:0, nato je Bam Adebayo na začetku pete minute dosegel prvo točko za goste, ko je zadel prosti met (8:1), a se je hitro nadaljeval šov Bostona. Povedli so z 18:1, košarkarji Miamija so imeli nemirne roke, zlasti njihov najboljši strelec Jimmy Butler, ki na tretji tekmi zaradi bolečin v kolenu ni zaigral v drugem polčasu, tokrat pa je sestavljal udarno peterko Miamija.

Gostje so zgrešili 14 uvodnih metov iz igre, prvega pa (trojka Victorja Oladipa) zadeli šele po dobrih osmih minutah. Takrat je Boston že vodil s 26:4, Miami pa je poskrbel za neslavni rekord lige NBA, saj je postal prva ekipa, ki je v tem stoletju na tekmi končnice v uvodnih osmih minutah dosegel le točko.

Tako Boston kot Miami se otepata z zdravstvenimi težavami nekaterih pomembnih igralcev, ki pa so za četrto tekmo konferenčnega finala stisnili zobe in stopili na parket. To so bili Robert Williams (Boston) ter Jimmy Butler, Max Strus in Kyle Lowry pri Miamiju. Jayson Tatum je odpravil vse težave in blestel na parketu. Foto: Reuters

Butler končal dvoboj pri zgolj šestih točkah

Kyle Lowry (Miami) je v dobrih 21 minutah, kolikor jih je prebil na parketu, dosegel le tri točke. Foto: Reuters Boston je prvo četrtino dobil z 29:11, ogromne prednosti pa ni več izpustil iz rok. Še več, ta je do konca prvega polčasa narasla na +24 (57:33), v tretji četrtini pa presegala že 30 točk (+32), tako da je Heat predčasno izobesil belo zastavo in v zadnji četrtini zaigral brez najboljših igralcev. Največje razočaranje je predstavljal Butler, ki je ob skromnem metu iz igre 3/14 dvoboj končal pri zgolj šestih točkah, velik dolžnik je ostal tudi Adebayo (devet točk), pri gostiteljih pa je z 31 točkami izstopal Jayson Tatum. Tekma je bila zrcalna podoba tretjega dvoboja konferenčnega finala, takrat je namreč Miami v dvorani TD Garden nadigral Boston.

Poškodovanega Smarta je v udarni peterki uspešno nadomestil Derrick White, gostje pa se lahko zahvalijo "rezervistu" Oladipu, ki je prispeval 23 točk in do konca srečanja malce omilil končno prednost Bostona. Nekdanji soigralci Gorana Dragića so iz igre metali le 33-odstotno (30 od 90), večino točk (64) pa so prispevali košarkarji, ki niso sestavljali udarne peterke. Zaradi poškodbe je manjkal najboljši rezervist rednega dela lige NBA Tyler Herro.

Miami je poskrbel za še en neslaven rekord. ESPN poroča, da je 18 točk, kolikor jih je dosegla začetna peterka Miamija (Adebayo 9, Butler 6, Lowry 3, Tucker in Strus 0) na četrti tekmi konferenčnega finala proti Bostonu, najmanje število točk v zgodovini lige NBA. Člani začetne peterke Miami Heat so iz igre zadeli le sedem od 36 metov.

Luka Dončić bo poskušal v noči na sredo premagati Golden State in poskrbeti, da se finale zahodne konference vrne v San Francisco. Foto: Reuters

Peta tekma bo v noči na četrtek v Miamiju, pred tem pa se bosta v četrti tekmi finala zahodne konference udarila Dallas in Golden State. Luka Dončić in soigralci bodo iskali pot do prve zmage, s katero bi se izognili ''metli'' in ekspresnemu izpadu.

Končnica lige NBA, konferenčni finale, vzhod, 4. tekma Boston Celtics : Miami Heat 102:82 /2:2/

Tatum 31 (met iz igre 8/16), 8 sk., 5 as., Pritchard 14, White 13, 8 sk., 6 as., R. Williams (9 sk.) in Brown (7 sk.) 12; Oladipo 23 (trojke 4/7), 6 as., Robinson 14, Martin 12, 6 sk., Butler 6 (met iz igre 3/14), 7 sk.



// Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

