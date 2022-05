Dončić po zmagi spregovoril tudi o grozovitem dogodku v Teksasu

Ni še konec. Dallas Mavericks z Luko Dončićem so na četrti tekmi finala zahodne konference v ligi NBA še enkrat več dokazali, da na najpomembnejših tekmah ne popuščajo. Ob tem je Luka že pred tekmo prejel novo priznanje za svoje predstave, saj je bil še tretjič zapored izbran v elitno peterko lige. "To je velika čast. Kot otrok sem sanjal, da bom igral v ligi NBA in zdaj sem že tretjič uvrščen v najboljšo peterko lige. Zelo sem vesel in hvaležen vsem, ki imajo zasluge za to," je ob tem dejal Dončić, ki se je po tekmi spomnil tudi na umrle v strelskem napadu v mestu Uvalde v Teksasu.

Luka Dončić po četrti tekmi finala zahoda v ligi NBA pakira kovčke. A ne za dopust, temveč za novo tekmo v San Franciscu, saj za Slovenca sezone še ni konec. Dallas je na četrti tekmi s 119:109 ugnal Golden State in tako ostaja med živimi. Dončić je ob zmagi ekipe dosegel 30 točk, 14 skokov, devet asistenc, dve ukradeni žogi in dve blokadi. Dallasu je še tretjič letos grozil konec sezone, a so se Mavs znova rešili.

Vrhunci igre Luke Dončića:

"Zmaga je zmaga. Morali smo ostati skupaj kot ekipa in dobiti to tekmo. Še vedno moramo verjeti. Mislim, da je bila danes naša obramba veliko boljša kot na prejšnjih tekmah. Bili smo boljši tudi v igri v raketi. In ti dve zadevi sta ključni. To moramo zdaj prenesti tudi v San Francisco. Na teh tekmah za biti ali ne biti igramo nekoliko drugače, bolj smo agresivni," je svoje opažanje po tekmi strnil Dončić, ki so mu tokrat znova bolj pomagali soigralci, kar je bilo ključno že na nekaterih preteklih tekmah.

"Imamo veliko možnosti v napadu in ko nam gre, nas je res težko premagati. A ne glede na to so preostali fantje odigrali odlično in verjamem, da je to ključ do našega uspeha. Pred takšnimi tekmami, ki odločajo serije, ne delam nič posebnega, želim si samo zmagati. Jaz še vedno verjamem, da nam lahko uspe. Metla ali ne, na koncu je pomembno le, ali zmagaš ali izgubiš serijo. Ni pomembno, koliko tekem se odigra v seriji. Verjeti moramo do konca. Čaka nas še nekaj dela, verjamem, da zmoremo, moramo iti tekmo za tekmo," pravi Dončić, ki tako še vedno verjame, da se Dallas lahko vmeša tudi v boj za veliki finale. To sicer v ligi NBA po zaostanku z 0:3 v seriji ni uspelo še nobeni ekipi, a tudi to ni zmajalo optimizma slovenskega košarkarja.

Dončić je bil še tretjič zapored uvrščen v elitno peterko lige NBA. Foto: Reuters

Tekma v American Airlines Centru je bila med polčasom za 16 minut prekinjena, saj je zaradi obilnega dežja popustila streha v dvorani v Dallasu. "Med premorom sem šel v slačilnico in smo igrali karte. Tudi tam sem zmagal (smeh, op. p.). Nazadnje, ko so bile v dvorani težave z obročem, je trajalo 45 minut, da so zadevo uredili, zato sem tudi tokrat mislil, da bo trajalo dlje," je v smehu po srečanju pojasnjeval Dončić. A kot kaže, je košarkarjem Dallasa odmor dobro del.

23-letni slovenski košarkar še naprej podira mejnike v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Praktično ne mine dan, da ne bi Dončić osvojil novega priznanja za svoje predstave. Tokrat je bil še tretjič zapored izbran v najboljšo peterko lige NBA. "To je velika čast. Kot otrok sem sanjal, da bom igral v ligi NBA, in zdaj sem že tretjič uvrščen v najboljšo peterko lige. Zelo sem vesel in hvaležen vsem, ki imajo zasluge za to. Zakaj sem dobil to priznanje? Ne vem, tako so se odločili mediji (smeh, op. p.). Res sem hvaležen," je dejal Slovenec. Ob njem so se v elitni druščini znašli še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Dončić spregovoril o grozljivi tragediji

Teksas pa je že pred tekmo pretresla nova velika tragedija: v streljanju je umrlo najmanj 23 ljudi, od tega 19 otrok. Že pred tekmo je o tem jasno in glasno spregovoril trener Golden Stata Steve Kerr, ki je odločno proti uporabi orožja. Za stratega Warriorsov je ta tema še toliko bolj boleča, saj je zaradi napada z orožjem leta 1984 umrl tudi njegov oče Malcolm Kerr. Vprašanju o napadu se po tekmi ni izognil niti Dončić.

Ekipi sta se žrtvam poklonili tudi z minuto molka pred začetkom tekme. "To je res velika grozota, ne predstavljam si ničesar bolj groznega. To se ne bi smelo dogajati v nobenem kraju, v nobenem mestu na svetu. S to minuto molka smo se skušali vsaj na neki način pokloniti vsem žrtvam. Grozno je, da se takšne stvari dogajajo, nimam besed," je dejal slovenski košarkar.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na petek (3.00) v San Franciscu.

Preberite še: