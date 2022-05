Liga NBA se januarja vrača na evropski parket

Doslej je bilo odigranih 10 tekem rednega dela sezone lige NBA v Evropi, devet v Londonu in zadnja leta 2020 v Parizu. Takrat so Milwaukee Bucks premagali Charlotte Hornets. Zaradi pandemije v zadnjih treh sezonah NBA ni gostovala zunaj meja ZDA. V naslednjem letu se vrača na staro celino. Accor Arena v Parizu bo 19. januarja gostila tekmo Chicago Bulls in Detroit Pistons. Če bi radi v živo gledali DeMarja DeRozana, Zacha LaVina, Nikolo Vučevića in soigralce osemkratnih NBA-prvakov Bullsov lahko že zdaj oddate zanimanje za nakup vstopnice. V Sloveniji sicer še dobro pomnimo besede lastnika Dallas Mavericksov Marka Cubana, da bodo nekega dne Mavericks igrali v Ljubljani, vsaj pripravljalno tekmo. Čakamo, da se to res zgodi!

V Evropi le ena tekma lige NBA, a kar štiri lige NFL

Zanimivo, da kljub kar 82 tekmam v rednem delu sezone za posamezni klub liga NBA v Evropi prireja samo eno tekmo. Na drugi strani pa bo profesionalna liga ameriškega nogometa NFL jeseni na stari celini gostovala s kar štirimi tekmami. Pa igrajo klubi v rednem delu vsak po le 17 tekem. Tri bodo v naslednji sezoni v Londonu. Prvič bodo v Evropi igrali tudi Green Bay Packers. Prvič pa bo tekma lige NFL v Nemčiji. V nam bližnjem Münchnu bodo 13. novembra igrali Tampa Bay Buccareers s Tomom Bradyjem in Seattle Seahawks, ki so pred štirimi leti z gostovanjem v Londonu spoznali, kako široko bazo navijačev imajo tudi na tej strani Atlantika.