Boston v Miamiju do zaključne žoge za finale

Jayson Tatum in Jaylen Brown sta Bostonu izdatno pomagala do zmage in zaključne žoge. Foto: Reuters

Košarkarji Boston Celtics so na peti tekmi konferenčnega finala na gostovanju pri Miami Heat zmagali s 93:80 in si priigrali zaključno žogo za veliki finale. To bodo lahko izkoristili v petek na svojem terenu. Jaylen Brown je dosegel 25 točk, Jayson Tatum pa 22 ter 12 skokov in devet podaj.

Kelti, ki so v letošnji končnici v gosteh dobili šest tekem, izgubili pa le na dveh, se borijo za veliki finale lige NBA, kjer so nazadnje igrali leta 2010, ko so izgubili proti Los Angeles Lakers. Naslova prvaka lige pa niso osvojili vse od leta 2008, ko so premagali LA Lakers.

Če je bil prvi polčas precej izenačen, Miami je na odmor odšel s petimi točkami prednosti (42:37), pa je Boston bolje odigral drugi del, tretjo četrtino je dobili z 32:16 in z delnim izidom 24:2 tlakoval pot k pomembni zmagi. V zadnjem delu so vodili tudi za 23 (83:60), na koncu pa slavili s 93:80.

Tatuma je od trojnega dvojčka ločila asistenca. Foto: Guliverimage "Danes nam je vse uspevalo v obrambi. Nehali smo izgubljati žogo. Malo smo 'sčistili' naš napad, zadeli nekaj več metov in uspelo nam je," je dejal s 25 točkami pri strelec Jaylen Brown.

Skupno so Kelti v tretji četrtini nadigrali Miami z 32:16 – gostitelji so v tem delu iz igre zadeli le štiri od 22 poskusov – in četrtino končali z 10:0 za največje vodstvo do takrat, 69:58, s katerim so vstopili v zadnji del tekme.

"Odlično smo igrali v obrambi v prvem polčasu. Odlično tudi v drugem. Ko smo uravnali met, smo vedeli, da nas čaka dober polčas," je še povedal prvi strelec Bostona na peti tekmi.

Brown je k zmagi prispeval 25 točk, Jaysona Tatuma pa je od trojnega dvojčka ločila asistenca – srečanje je končal z 22 točkami, 12 skoki in devetimi asistencami. Pri poražencih je bil znova najvidnejši člen Bam Adebayo (18 točk, 10 skokov), Jimmija Butlerja so ustavili pri 13 točkah.

Šesta in morda zadnja tekma bo v petek na parketu Bostona, ki zdaj v seriji na štiri zmage vodi s 3:2.

Vrhunci srečanja: