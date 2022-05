Dončić kljub porazu razveselil slovenske navijače

Konec je. Za Luko Dončićem je še četrta sezona v ligi NBA. Slovenski košarkar je z Dallas Mavericks na peti tekmi finala zahodne konference s 110:120 klonil pred Golden State Warriors in na ta način sklenil še eno poglavje v svoji mladi, a že zdaj izjemno bogati karieri. Slovenski košarkar je na zadnji tekmi v sezoni dosegel 28 točk, po koncu tekme pa že pogledal proti poletju in še enkrat potrdil, da bo poleti na voljo slovenski izbrani vrsti.

"Ja, ja, seveda, o tem ni dvoma," je s širokim nasmehom na vprašanje, ali ga po koncu sezone v ligi NBA čaka novo poletje s slovensko izbrano vrsto, odgovoril Dončić. Kljub porazu Dallasa in koncu sezone za Mavericks je tako razveselil slovenske navijače, ki bodo lahko že kmalu znova razveseljevali slovenske ljubitelje košarke. Luko so na zadnji tekmi v sezoni pospremili tudi njegov nekdanji reprezentančni soigralec Goran Dragić, oče Saša Dončić, dekle Anamaria Goltes in agent Bill Duffy.

Na peti tekmi konferenčnega finala zahodne konference je verjetno odigral enega izmed najslabših polčasov v sezoni. V prvih 24 minutah je zmogel le šest točk, v drugi četrtini se sploh ni vpisal med strelce. "Vsi se lahko strinjamo, da to ni bila Lukova najboljša tekma, a to je bila dobra izkušnja zanj in za vse preostale v klubu. Luka nosi veliko breme in upam, da bo celotna organizacija v prihodnje Luki pomagala nositi to breme," je pogled v prihodnost usmeril strateg Dallasa Jason Kidd, ki je lahko zadovoljen s svojo prvo sezono na klopi Mavs.

Zadnja predstava Dončića v tej sezoni:

Dončić: Mislim, da smo na pravi poti

Enako je po tekmi storil slovenski košarkar, ki je obračun končal pri 28 točkah, devetih skokih in šestih podajah. "Mislim, da smo pokazali velik potencial. Smo še mlada ekipa, Boban je najstarejši, a videti je še mlad (smeh, op. p.). Letos smo naredili velik korak, če ne kar več korakov naprej. Mislim, da smo na pravi poti. Dela je sicer še ogromno, a kot sem rekel, smo naredili velik korak naprej. Sam vem, da moram še ogromno narediti v igri v obrambi. Letos sem napredoval, a prostora za izboljšanje imam še ogromno. Užival sem v tej sezoni, naučil sem se ogromno, tudi tega, kako super je biti v konferenčnih finalih. Upam, da nam v prihodnosti uspe še korak naprej,"

Luka Dončić je skupno igral na 80 tekmah v sezoni in tako v rednem delu kot v končnici v povprečju prispeval 29 točk, 9,3 skoka, 8,3 asistence in 1,3 ukradene žoge na tekmo. Na parketu je v povprečju preživel 35,7 minute na tekmo z izkoristkom 45,6 odstotka vseh metov iz igre. Mavs so v vsej sezoni zbrali 61 zmag in 39 porazov.

Dallas je končal sezono. Foto: Reuters

Pogled proti drugi tekmi

Dallas je bil v seriji z Golden Statom, ki je šestič v zadnjih osmih sezonah konferenčni prvak, na koncu praktično brez možnosti. Mavs so sicer na drugi tekmi v seriji vodili tudi z 19 točkami naskoka, a na koncu izgubili, nato doživeli še en poraz in pri vodstvu Golden Stata s 3:0 v zmagah je bila serija praktično odločena. Preobrat po zaostanku z 0:3 v zmagah v ligi NBA še naprej ostaja neosvojljiv mejnik. "Verjetno bi se serija odvila drugače, če bi tisto tekmo dobili," se je proti drugemu medsebojnemu obračunu ozrl slovenski košarkar.

"Trenutno razmišljam o tej zadnji tekmi. Ne maram izgubljati, sploh ne na tak način. Igral sem res slabo. Kar zadeva vso sezono, sem zelo ponosen na to ekipo, na vse člene tega moštva, vsakega igralca, vsakega člana strokovnega štaba. Nihče nas ni pričakoval na tej stopnji tekmovanja. Obljubil sem, da se bomo borili do konca. Čestitke Warriors, res so bili boljša ekipa, a to ne zmanjša tega, kako ponosen sem na našo ekipo," je bil kljub koncu sezone zadovoljen utrujeni Dončić.

Dončić in Klay Thompson po koncu tekme. Foto: Reuters

"Tako Jason kot celoten trenerski štab sta opravila odlično delo in mislim, da smo res na pravi poti. Vesel sem, da je Jason prevzel našo ekipo. Imava odličen odnos. Kot igralec je prestal ogromno stvari, tako dobrih kot slabih, bil je vodja in ve, kaj je potrebno, da ekipi uspe," je sezono pod vodstvom Kidda opisal slovenski košarkar, ki zdaj pretirano veliko časa za počitek ne bo imel.

Čas za reprezentanco

Čaka ga namreč delovno poletje s slovensko reprezentanco, ki bo v začetku jeseni branila naslov evropskega prvaka. "Mislim, da po koncu te sezone ne bom imel ravno veliko časa za razmišljanje o ligi NBA (smeh, op. p.). Ravno sem videl svoj načrt za poletje in ne bo veliko prostega časa. V tej seriji smo videli, kako šampionska ekipa je Golden State, in mi se moramo še naučiti, kako postati tako moštvo. Že pred končnico sem vedel, česa je ta ekipa sposobna," je prepričan 23-letni košarkar, ki je bil v tem tednu še tretje leto zapored izbran v najboljšo peterko lige NBA.

Luka kmalu spet v slovenskem dresu? Foto: Anže Malovrh/STA

"Verjamem, da je vedno mogoč napredek, a igral sem neprestano od lanskega poletja, tako da si bom zdaj verjetno vzel vsaj kakšen teden brez košarke. Potem pa se vračam na delo. Glavno je, da ostanem zdrav," je sklenil Dončić.

V seriji proti Bojevnikom je Dončić v povprečju dosegal 32 točk, 9,2 skoka in šest podaj. Skupno je v vsej letošnji končnici na 15 tekmah v povprečju dosegal 31,7 točke, 9,8 skoka in 6,4 podaje na tekmo. Dallas je ob tem prvič po letu 2011 zaigral v konferenčnem finalu. Mavs so v prvem krogu s 4:2 v zmagah izločili Utah Jazz, v polfinalu pa so s 4:3 izločili še najboljšo ekipo rednega dela Phoenix Suns. S sezono svoje nekdanje ekipe je bil po koncu zadovoljen tudi Dirk Nowitzki. "Odlična sezona. Ponosen sem na fante," je na Twitterju zapisal nemški košarkar, ki je Dallas pospremil tudi na zadnji tekmi.

