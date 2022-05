Košarkarji Miami Heat so na šesti tekmi konferenčnega finala v gosteh pri Boston Celtics zmagali s 111:103 in izsilili sedmo tekmo. To jim je uspelo po rekordnem večeru končnice Jimmyja Butlerja, ki je voz moštva s Floride vlekel s 47 točkami, dodal jim je še devet skokov in osem asistenc. Kdo se bo v finalu pridružil Golden State Warriors bo znano po nedeljskem srečanju.

Ni še konec konferenčnega finala vzhodne konference, Miami Heat je na gostovanju pri Bostonu prišel do tretje zmage v seriji in sezono podaljšal vse do nedelje. Dobrih 19.000 gledalcev je v dvorani TD Garden videlo simultanko Jimmyja Butlerja, ki od katerega se je ob zadnjih dveh porazih ekipe s Floride pričakovalo več. Ko je šlo za biti ali ne biti, je sam potegnil voz Vročice.

Toliko točk na tekmi, na kateri bi ekipa lahko izpadla iz boja za naslov, v dresu Miamija ni dosegel še nihče. Prheitel je tudi LeBrona Jamesa, ki je pred desetimi leti vknjižil 45 točk. Foto: Reuters Obračun je bil precej izenačen, Miami je v prvi četrtini povedel za 10, domači so sredi drugega dela prišli do tesnega vodstva, ob polčasu pa so gostje vodili zgolj za dve točki (48:46). V tretji četrtini jim je znova uspelo uiti na dvomestno prednost (66:79), a zgolj sedem točk prednosti pred zadnjimi 12 minutami je napovedovalo dramatičen zaključek. Boston je v zadnji četrtini enkrat povedel (97:94), a Butler je bil odločen, da serijo še enkrat odpelje na domač parket.

Miami je na koncu slavil s 111:103, Butler pa je v statistiko vpisal rekordnih 47 točk v končnici. Zbral je več točk kot preostali trije najboljši Miamijevi strelci na tem obračunu. Še noben košarkar floridskega kolektiva na odločilni tekmi za izpad ni dosegel več točk. Pred desetimi leti je LeBron James s 45 točkami rešil Miami pred izpadom na šesti tekmi.

Butlerjevo predstavo so nekateri mediji ocenili kot eno najboljših na odločilnih obračunih v zgodovini športa Južne Floride, ne samo Heat. Butler je ob tem dodal 9 skokov in 8 asistenc. Kyle Lowry je ob zmagi vpisal dvojni dvojček, ob 18 točkah še deset asistenc.

Pri poražencih je bil prvi strelec Jayson Tatum s 30 točkami, Derrick White jih je vpisal 22.

Vrhunci obračuna v Bostonu:

Spoelstra: Prav je, da bo odločala sedma tekma

"Prav je tako, finalista med tema ekipama mora odločiti sedma tekma. Navdušen sem, da si je naša ekipa priigrala sedmo tekmo pred domačim občinstvom," se je smejalo trenerju Miamija Eriku Spoelstri. Butler je svojo predstavo sprva opisal z besedo "dostojno", Lowry pa ob temu dodal: "To je bilo neverjetno. Izjemno je imeti ob sebi takšnega fanta, kot je on. Igral sem z nekaj odličnimi igralci in on je eden najboljših."

Liga NBA, konferenčni finale, vzhod, 6. tekma: Boston Celtics : Miami Heat 103:111 /3:3/

Tatum 30, 9 sk., White 22, Brown 20; Butler 47, 9 sk., 8 asist., Lowry 18, 10 asist., Strus 13

// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

