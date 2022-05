Charles Barkley v sporu z navijači, ki jih prezira #video

Že pred finalom zahodne konference lige NBA je legenda ameriške košarke Charles Barkley v studiu oddaje "Inside NBA" na televiziji TNT povedal, da navija za Luko Dončića in Dallas Mavericks, saj ne prenese "nadutih, objestnih in na splošno groznih" navijačev moštva Golden State Warriors. Ta "spor" je po peti tekmi finala dobil novo poglavje.

Nekdanji zvezdnik lige NBA, zadnja leta pa ob Shaquillu O'Nealu priljubljen televizijski komentator košarke Charles Barkley je v javnem sporu z navijači Golden State Warriors. Z malce šaljivim pretiravanjem jim je že pred serijo z Dallasom sporočil, da bi jih "poražene rad videl trpeti", zato je navijal za Luko Dončića in ekipo.

Po peti tekmi serije, v kateri so si Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green in družba iz San Francisca priborili nastop v velikem finalu, so navijači Warriors Barkleyu vrnili za žaljivke. V studiu oddaje Inside NBA televizije TNT pred dvorano Chase Center so legendo obmetavali z različnimi predmeti, kar je Barkleyja razjezilo in jim je zagrozil nazaj.

Razposajenim navijačem je "grozil" z vrčkom s kavo, a sta ga umirila sovoditelja oddaje Kenny Smith in Ernie Johnson. "Sedi, Chuck," mu je odločno zabrusil Smith, preden so nadaljevali pogovor o košarki. O'Nealu je šlo na smeh, Barkleyjev "spor" z navijači Golden Statea je bolj nekakšna zafrkljiva provokacija, a pri množici razgretih navijačev stvari lahko hitro postanejo prav nič smešne.

