Pol svoje pogodbe bi dal, da bi se mu uresničila želja

Za košarkarji Cedevite Olimpije je uspešna sezona, ki so jo kronali s tretjo slovensko krono. Malce je sicer skelel poraz v četrtfinalu EuroCupa, a so v ljubljanskem taboru veseli, da so z igro prepričali navijače, ki so se vrnili in napolnili Stožice in Halo Tivoli. A ni vse lepo, kot je videti. Zdaj prihaja najtežje delo za vodstvo, ki mora obnoviti pogodbe ključnih igralcev, hkrati pa zreti proti novim obrazom, saj so ponudbe, ki jih prejemajo nekateri igralci, za klub previsoke.

"Pol svoje pogodbe bi dal, da ostanejo isti fantje in gradimo naprej. Potem je to to. Vsi vemo, da ne moreš vsako poletje graditi nečesa novega s petimi, šestimi novimi obrazi. Nisem Harry Potter, tudi ni čarovnika, ki lahko to naredi. Upam, da nas čim več ostane," je glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac takoj po finalu oznanil, kakšna je njegova želja.

A se mu bo težko uresničila, saj je zanimanje za nosilce igre veliko. Jaka Blažič naj bi se že dogovoril z Bahčešehirjem iz Turčije, težko bodo zadržali tudi Yogija Ferrela, ki je med sezono prišel v Ljubljano in odigral na visoki ravni. Vselej bo hvaležen klubu, ki mu je dal priložnost, da na pravi način spozna evropsko košarko: "Nisem mogel izbrati boljše sredine. Pri Panathinaikosu sem bil v težkem položaju. Nisem vedel, kako bo. Hvaležen sem, da sem prišel v Ljubljano in dobil priložnost. Trener mi je dal proste roke. Rekel mi je, naj naredim ekipo boljšo in postanem vodja. Kar zadeva mojo prihodnost, je odvisno od mojega agenta in vodstva. Bomo videli."

Težko delo za pisarno

Glede na predstave, ki jih je kazal v dresu ljubljanskega kluba, in na kakovost ga bodo v zmajevem gnezdu težko zadržali. Naslednja v vrsti, ki sta za Cedevito Olimpijo izjemno pomembna, sta Alen Omić in Zoran Dragić. Jasno je, da ekipa povrhu vsega potrebuje še kakovostne košarkarje s slovenskim potnim listom, da lahko na domačem parketu računajo na lovorike, povrhu vsega pa so še magnet za občinstvo.

A pri mlajšem Dragiću zdaj pogodba ni osrednja tema: "Trenutno ne razmišljam o tem. Z glavo sem že na dopustu. Ko bo čas, bomo videli. Vesel sem, da smo končali sezono, kot smo jo."

V prihodnji sezoni ne bo mogel računati na kapetana Jako Blažiča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Športni direktor Sani Bečirović, direktor Davor Užbinec in predsednik Emil Tedeschi so tisti, ki bodo imeli v bližnji prihodnosti največ dela. Eni z izbiro igralcev na trgu, drugi s prepričevanjem košarkarjev zdajšnjega kadra, da ostanejo ...

"Sezona se je končala. Najtežji del je pred nami, da sestavimo ekipo za prihodnjo sezono. Želja je, da zadržimo igralce. Težava je, ker se večini izteče pogodba. Nekateri so dobili ponudbe, s katerimi se ne moremo meriti. Želja je, da zadržimo jedro ekipe. V tem trenutku ne morem reči, kako bo. Po kakovosti bomo imeli dobro ekipo, tako kot v tej sezoni. Ali bodo isti igralci, ne vem. Proračun bo približno enak. Poskušali ga bomo nekoliko dvigniti. Z glavnimi sponzorji se pogovarjamo. Vsi so prepoznali Cedevito Olimpijo kot prostor, v katerega lahko vlagajo, denar pa se tudi vrne. Radi bi naredili stabilen klub v Evropi, ne le v regiji," je jasen Užbinec.

Navijači, ki so se vrnili, bi radi zadržali v dvorani

S sezono je zadovoljen kot Golemac, ki je bil ob vstopu v leto 2022 v težkem položaju, saj Olimpija ni blestela v EuroCupu, nato pa je z nekaj menjavami naredila preporod. V EuroCupu je prišla do četrtfinala, kjer so bili košarkarji pred polnimi Stožicami favoriti proti Bursasporju, vendar so ravno takrat imeli slabši dan. In ta poraz jih je skelel, saj se jim je sicer lepo odpirala pot do velikega finala.

"Zelo sem ponosen na to obdobje. Kot trener sem bil prvič v takšnem položaju. Zelo sem ponosen na fante, kako so se odzvali. Ni bilo lahko, a tudi v življenju ni. So vzponi in padci. Zelo težko je ustvariti sezono, da gre vseskozi navzgor. Zahvalil bi se tudi klubu za zaupanje. Zelo malo klubov bi se odločalo za to," je poudaril Golemac, Užbinec pa je o sezoni dodal: "Super zadovoljni smo. Nekatere stvari so bile boljše, kot smo načrtovali. Najpomembnejše je, da se je občinstvo vrnilo. Zadnja leta smo govorili, da je naša želja, da bi občinstvo uživalo v košarki. In je v Stožicah in Hali Tivoli, dvorani sta se napolnili. Zdaj bi radi v naslednji sezoni zadržali takšno raven, da bodo ljudje zadovoljni."

Davor Užbinec bo imel v bližnji prihodnosti veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dejstvo je, da bodo prihodnji tedni težki za pisarno kluba kakor tudi za trenerja Golemca, saj bodo morali sestaviti kakovostno ekipo, da se bo uspešna zgodba Cedevite Olimpije nadaljevala: "Moram iti na dopust, ker je glava utrujena, a bomo nenehno na liniji. Malo smo že začeli gledati za igralci. Miru ne bo."