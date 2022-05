Cedevita Olimpija gladko do novega naslova državnega prvaka

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili tudi na tretji tekmi finala državnega prvenstva boljši od Helios Suns (101:81) in so tako prišli do novega naslova državnega prvaka. Ljubljančani so osvojili še 19. naslov prvaka Slovenije, ob tem pa so ob zmagi v pokalu Spar in superpokalu prišli še to tretje domače lovorike. Naziv najkoristnejši igralec finala (MVP) je prejel Alen Omić.