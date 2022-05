Zadnja tekma Jake Blažiča za Cedevito Olimpijo?

Košarkarji Cedevite Olimpije si lahko v torek v Domžalah zagotovijo pričakovan naslov državnega prvaka in tako končajo dolgo sezono, v kateri so bili tako vzponi kot tudi padci.

Sredi sezone še ni kazalo, da bodo v EuroCupu naredili takšen korak, nato pa so zrežirali serijo in se uvrstili v končnico, v kateri so najprej preskočili Turk Telekom, v četrtfinalu pa bili pred polnimi Stožicami za las prekratki proti Bursasporju.

V ligi ABA je morala Cedevita Olimpija priznati premoč šele na polfinalni stopnički proti Crveni zvezdi. In v obeh tekmovanjih je bil nosilec igre kapetan Jaka Blažič. V regionalnem tekmovanju je dosegal 15,2 točke, 4,9 skoka in 2,5 asistence, medtem ko v evropskem 15,4 točke 4,8 skoka in 3,6 asistence na tekmo.

Zavedajo se, da ga bodo težko zadržali

S svojimi igrami je navdušil tudi klube iz drugih držav, ki so vrgli trnek proti slovenskemu reprezentantu. Pred dnevi so trendbasket.net spraševali direktorja ljubljanskega kluba Davorja Užbinca o tem, ali se za Blažiča zanima Bahčešehir College, ki je turško prvenstvo končal v četrtfinalu, v katerem ga je izločil Galatasaray. "Jaka Blažič je kapetan Cedevite Olimpija in najboljši igralec ekipe več sezon. Prav tako je eden od ljubljencev navijačev. Naša največja želja je, da bi podaljšali pogodbo, ki se bo kmalu iztekla. Zavedamo se, da so klubi z večjimi finančnimi vložki zelo trudijo, da bi ga zvabili v svoje vrste. Karkoli se bo zgodilo, bomo naredili vse, da ostane kapetan naše ekipe," je dejal Užbinec, ki se zaveda, da bodo težko zadržali slovenskega ostrostrelca v svojih vrstah.

Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec bi bil najbolj srečen, če bi Blažič ostal v zmajevem gnezdu. Foto: Vid Ponikvar

V pogovoru za omenjeni medij se je dotaknil tudi teme o morebitnem prihodu hrvaškega košarkarja Krunoslava Simona, člana Anadolu Efesa, s katerim je osvojil Evroligo, vendar imel težave s poškodbo: "Krunoslav je košarkar, ki bi ga rado imelo marsikatero moštvo v svoji sredini. Njegove dosežke spremljamo že od začetka kariere. Vedno nas zanima tak košarkar, a ne vemo, kdaj se bo po poškodbi in terapijah vrnil v pogon. Prav tako še ni jasen njegov status pri evropskih prvakih Anadolu Efesu."