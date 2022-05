S trojkami, zadel jo je še Omić, Olimpija premagala Helios

Cedevita Olimpija in Helios Suns odločata o tridesetem prvaku Slovenije. Prvo tekmo v seriji na tri zmage so v Domžalah z 81:66 dobili Ljubljančani, ki so odigrali vrhunski drugi polčas. Piko na i je dal Alen Omić, ki je v zadnji minuti zadel trojko. Ob polčasu je Helios še vodil s 35:33. Druga tekma bo v soboto v Stožicah.

Helios Suns so disciplinirano odigrali prvi polčas, bolj timsko. In ga dobili s 35:33. Vodili so tudi že za pet točk. Leon Šantelj in Carlbe Ervin sta dala že vsak po 11 točk. Cedevita Olimpija le dva dni po porazu v polfinalu lige ABA v Beogradu ni bila prava. Iz svoje hitre tranzicijske igre je dala v prvem polčasu le dve točki. Zanašali so se na individualne akcije. V zadnjih dveh minutah so zaostanek le nekoliko zmanjšali in po 12 točkah Yogija Ferrella in devetih Jake Blažiča na glavni odmor odšli z le dvema točkama zaostanka.

V tretji četrtini je Cedevita Olimpija le zaigrala bolje v napadu, še posebej Ferrell (že pri 17 točkah) in Jacob Pullen (sedem točk), le Edo Murić ni in ni mogel zadeti. A s trojkami Ervina in Miroslava Pašaljića je Helios držal stik. Po 30 minutah igre je bilo 51:55.

Pullen je zadnjo četrtino odprl z dvema trojkama in Ljubljančani so si priigrali prvo večjo prednost na tekmi (61:52). Ko je izza črte zadel še Zoran Dragić, je po delnem izidu 11:1 (v manj kot štirih minutah) Olimpija vodila za 14 točk (66:52). Tekma je bila praktično odločena. Končni izid 66:81. Gostje so vodili tudi že za 18 točk. V zadnji minuti je, čeprav je bil dobro pokrit, trojko zadel še center Alen Omić.

Za Helios je nekaj malega igral tudi kapetan Blaž Mahkovic, ki ima težave s poškodbo, a ni bil pravi faktor, saj si je hitro pridelal osebne napake. Domžalčani so vse slabše metali iz igre (32-odstotkov), grešili pa tudi proste mete (11 zgrešenih).

Liga Nova KBM, finale, prva tekma: Sreda, 25. maj:

Helios Suns : Cedevita Olimpija 66:81 /0:1/

Ervin 21, Šantelj 15, Pašaljić 8; Ferrell 19, Pullen 16, Dragić 14, Blažič 12, Omić 9, 16 sk. // Izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Jurica Golemac Foto: Grega Valančič/Sportida "Malo smo bili utrujeni od tekme v Beogradu in potovanja. Potrebovali smo en polčas, da smo prišli k sebi. V drugem polčasu pa smo zaigrali v obrambi in začeli zadevati," je črto po prvo finalno tekmo potegnil Ferrell, z 19 točkami prvi strelec večera. Zaslužena zmaga, pa pravi trener Olimpije Jurica Golemac. "Jutri se bomo malo sprostili, spočili, v petek naredili trening, analizirali to tekmo in v soboto pričakujemo boljšo energijo že od začetka."

Olimpija igra za 19. naslov, Helios za tretjega

Februarja so se pomerili že v finalu pokalnega tekmovanja, ki ga je dobila Cedevita Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Ljubljančani so favoriti za naslov, kar bi bil njihov devetnajsti oziroma drugi zaporedni, Domžalčani pa bodo v tej sezoni igrali še drugi finale, potem ko jih je prav Cedevita Olimpija ugnala v finalu pokala Spar. Helios je bil doslej dvakrat prvak Slovenije, in sicer 2006/07 in 2015/16.

Druga tekma v Stožicah bo v soboto, 28. maja, ob 17.30, jubilejni prvak pa je lahko znan že prihodnjo sredo, ko bo v Domžalah tretja tekma. Najkasnejši datum oziroma peta tekma je na sporedu 7. junija.

Helios Suns ima prednost domače dvorane, ker je v ligi Nova KBM za prvaka zasedel prvo mesto. Cedevita Olimpija je bila šele šesta. Domžalčani so v četrtfinalu izločili Šentjur z 2:1, v polfinalu pa so prav tako potrebovali tri tekme proti Termam Olimia. Ljubljančani so bili najprej z 2:0 boljši od Krke, nato pa so z istim rezultatom izločili še Rogaško.