V Beogradu se je pošteno iskrilo

"Svojim igralcem želim čestitati za sezono v ligi ABA. Imeli smo tudi nekaj nesreče in morda smo ravno izgubili to prednost domačega terena, ki je v ligi ABA res zelo pomembna," je po koncu tretje polfinalne tekme med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo, na kateri se je večkrat zaiskrilo, dejal trener Olimpije Jurica Golemac. Ljubljanski klub je tako svojo sezono v regionalni druščini končal stopničko pred finalom, a kljub temu s pozitivno oceno sklenil sezono v regionalni druščini.

Košarkarji Cedevite Olimpije so svojo pot v ligi ABA sklenili v polfinalu. Na zadnji in odločilni tekmi v Beogradu so v nabito polni dvorani Aleksandra Nikolića z 78:88 klonili proti branilcem naslova Crveni zvezdi in ostali pred vrati tako želenega finala. Košarkarji beograjskega kluba so še enkrat več dokazali, da so na krilih domačih navijačev zares (pre)močan nasprotnik za vsakogar. Kljub temu je zasedba Jurice Golemca pokazala več kot dostojen odpor, Ljubljančani so odlično odigrali predvsem drugo polovico druge četrtine in začetek drugega polčasa, a to na koncu ni bilo dovolj za uspeh.

Jurica Golemac je opozoril na skok v napadu. Foto: Marko Metlaš/Sportida

"Čestitke Crveni zvezdi za zmago. Borili smo se vso tekmo, popustili nismo niti v enem trenutku. Crvena zvezda je imela dva odlična trenutka na začetku prve in tretje četrtine in zaradi tega smo jih lovili vso tekmo. Največ težav smo imeli z njihovim napadalnim skokom, ob tem smo vedeli, da so takrat, ko igrajo doma, še bolj agresivni kot sicer. To je bil njihov ključ za uspeh – dosegli so 20 točk na podlagi dobrega skoka v napadu, ko smo nato dobili točke v raketi. Tu je tudi nastala odločilna razlika. Ko se nam je uspelo približati, so vedno dobili skok v napadu in dosegli lahek koš. A to je pač kakovost, ki jo premore Crvena zvezda," je po tekmi glavni razlog za neuspeh navedel strateg Olimpije Golemac.

Golemac: Zagotovo smo dokazali, da imamo kakovost

Kljub padcem v igri pa se je Olimpija vselej vrnila v igro in Zvezdi ves čas dihala za ovratnik. "Zagotovo smo dokazali, da imamo kakovost. Pri našem zaostanku sploh ni bilo vprašanja o tem, da se bomo vrnili v igro. Nismo popustili niti v enem trenutku, nismo se predali. Res je težko prekiniti trenutek, v katerem Zvezda igra na krilih navijačev, ki enostavno nosijo ekipo, a težko je prekiniti tudi naš nalet, ko dobimo nekaj žog zapored. Na našo žalost se je Zvezda, ko smo prišli blizu, ko je nasprotnik postal nekoliko nervozen, vedno rešila s to svojo fizično močjo in višino. Tako igra že vso sezono in zaradi tega ji je uspelo obdržati prednost," je prepričan Golemac.

Zvezda je v napadu zbrala deset skokov, Cedevita Olimpija le tri. Foto: Marko Metlaš/Sportida

V dresu Olimpije sta le dva košarkarja dosegla dvomestno število točk. Najboljši strelec je bil s 25 točkami Yogi Ferrel, Zoran Dragić jih je dodal 21. "Vsi igralci so dali vse od sebe. Žal se zgodi, da včasih žoga pač ne gre skozi obroč. Vsi so igrali čvrsto obrambo, vsi so dihali drug za drugega. Zvezda igra eno izmed najboljših obramb v Evropi. Mi žal nismo tako fizično močni, nismo tako atletski, oni pa so nas ves čas dobro zapirali pod košema," je dejal Golemac.

Zoran Dragić je dosegel 21 točk. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Voz ljubljanske ekipe je v prvem polčasu vlekel Dragić, ki je dosegel 16 točk in bil med glavnimi tvorci preobrata Olimpije, ta je skoraj izničila zaostanek 15 točk. "Začeli smo zelo slabo, potem smo dvignili energijo, začeli smo zapirati in takoj smo se približali tekmecu. V tretji četrtini nam je ogromno težav spet povzročal skok v napadu, imeli so ogromno drugih priložnosti, a svoje je na koncu naredila tudi odlična atmosfera. Vedeli smo, da bi morali danes narediti nekaj posebnega, da bi lahko ogrozili Zvezdo," je po tekmi dejal Dragić.

"Borili smo se, dali vse od sebe, obramba v nekaj trenutkih ni bila takšna, kot bi morala biti, a glavna težava je bil skok v napadu. Želeli smo si osvojiti ligo ABA, Olimpija je velik klub. Pokazali smo, da se lahko bojujemo z vsakim, in če bomo imeli naslednjo sezono takšne navijače, kot smo jih imeli zadnja dva meseca, se nimamo ničesar bati," je prepričan Dragić.

V Beogradu je bilo pošteno vroče

Na parketu v Pionirju se je ob tem nekajkrat pošteno zaiskrilo. Še posebej vroče je bilo med Nikolo Kalinićem in Edom Murićem, ta si je že v tretji četrtini prislužil tehnično napako, njun dvoboj pa je vrhunec doživel v zadnjih minutah tekme, ko sta se košarkarja prerivala pod košem, Murić pa srbskemu košarkarju ni ostal dolžan in ga je "boksnil" v hrbet.

Edo Murić si je že v tretji četrtini prislužil tehnično napako. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Ob tem je na igrišče v peklenskem vzdušju priletelo marsikaj, nekdanji član Partizana pa je ob stresanju gneva domačih privržencev konec tekme pričakal na klopi. A kljub porazu je za Olimpijo spodbudna sezona, v kateri so postavili kar nekaj mejnikov. Ljubljančani so prvič po sezoni 2010/11 zaigrali v polfinalu jadranske lige, ob tem pa Cedevita Olimpija še naprej drži tudi rekord po obiskanosti posamične tekme v tej sezoni – drugi obračun polfinalnega niza s Crveno zvezdo si je v Stožicah ogledalo 9.435 navijačev. Priznanj so bili Ljubljančani deležni tudi v obliki individualnih nagrad ob koncu rednega dela sezone, saj je bil kapetan Jaka Blažič izbran v idealno peterko lige, to pa mu je uspelo drugič v karieri.

Golemac pogled usmeril tudi proti prihodnosti lige ABA V Beogradu je bilo peklensko vzdušje. Foto: Marko Metlaš/Sportida

"Svojim igralcem želim čestitati za sezono v ligi ABA. Imeli smo vzpone in padce, a uspelo nam je premagati vse tekmece. Imeli smo tudi nekaj nesreče in morda smo izgubili ravno to prednost domačega terena, ki je v ligi ABA res zelo pomembna. Sam se ne spomnim, kdaj bi zmagal nekdo, ki ni imel prednosti domačega igrišča," je po koncu še dejal Golemac, ki je bil na novinarski konferenci po tekmi deležen tudi vprašanj o prihodnosti lige ABA, ta se v zadnjem obdobju spopada s številnimi težavami. Ena od glavnih je zagotovo možnost, da se bodo od igranja v jadranski druščini poslovili hrvaški klubi.

"Vsi vemo, da ima liga težave. Še vedno ostaja odprto vprašanje o hrvaških klubih, to bodo odločili oni. Vsi si želimo igrati v izenačeni, kakovostni ligi. A to je samo moja želja. O preostalem bodo odločili tisti, ki za to skrbijo in so nad nami," je bil kratek Golemac, ki ga zdaj z varovanci čaka še finale slovenskega prvenstva, v katerem se bo Cedevita Olimpija pomerila s Helios Suns.

