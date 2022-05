Vodstvo jasno, Cedevite Olimpije niso okradli

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek prestali tudi psihološki izziv ob koncu rednega dela tekme s Crveno zvezdo, ki so jo na koncu premagali z 88:80.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek prestali tudi psihološki izziv ob koncu rednega dela tekme s Crveno zvezdo, ki so jo na koncu premagali z 88:80. Foto: Vid Ponikvar

Druga tekma polfinala lige ABA med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo je imela ogromno dramatičnih vložkov. V središču je bila za številne sporna sodniška odločitev ob izteku rednega dela, ko je Luka Mitrović v izdihljajih izsilil podaljšek, v tem pa je nato ljubljanska zasedba kljub vsemu preskočila beograjsko oviro in izsilila odločilno tretjo tekmo. V torek so iz lige sporočili, da je bila sodniška odločitev v skladu s pravili.

"Da bi razčistili dogajanje ob koncu druge tekme polfinala med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo, vodstvo lige sporoča, da je bila sodniška odločitev pravilna in v skladu s košarkarskimi pravili Fibe, ki so prišli v veljavo 1. januarja 2022," so uvodoma zapisali na uradni strani lige ABA.

Naj spomnimo, kaj se je dogajalo ob koncu rednega dela, ko je Cedevita Olimpija 3,7 sekunde pred koncem vodila s 76:73. Luka Mitrović je po neuspešnem metu za tri točke Nikole Ivanovića pod košem pograbil odbito žogo, jo vrgel na koš in zadel. Vsi v dvorani so bili prepričani, da se je vse skupaj zgodilo po izteku igralnega časa. A se je ob tem oglasila sodniška piščalka, ki je dosodila celo prekršek nad njim. Sodniki so se ob ogledu posnetka odločili, da je ostalo na semaforju 0,1 sekunde, priznalo koš in obenem dodelilo Mitroviću dodatni prosti met, košarkar Crvene zvezde ga je zadel. V podaljšku so Ljubljančani ohranili trezne glave in z zmago z 88:80 prišli do odločilne tretje tekme, ki bo v ponedeljek ob 19. uri v Beogradu.

Dan po tekmi so iz lige ABA sporočili, zakaj so sodniki dosodili, kot so. Sklicevali so se na pravilnik Mednarodne košarkarske zveze Fibe, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2022.

"Primer: B1 naredi prekršek nad A1 pri njegovem metu na koš iz igre sočasno z zvokom sirene, ki označuje konec prve četrtine, ob tem pa gre žoga skozi obroč. Interpretacija: sodnik se mora odločiti na podlagi posnetka, ali je B1 storil prekršek pred iztekom igralnega časa. Če je čas na semaforju kazal 0,0, ko je bil storjen prekršek, se osebna napaka B1 ne upošteva in se koš A1 iz igre ne prizna. Če je čas na semaforju pokazal več kot 0,0, ko je prišlo do osebne napake, se met košarkarja A1 prizna, kot da se je ura v tem času ustavila. B1 v tem primeru dobi osebno napako, A1 pa ima na voljo še dodatni prosti met. V primeru, kot se je zgodil na drugi polfinalni tekmi, so se sodniki odločili, da je bil prekršek storjen, preden se je iztekel igralni čas. Zato je bila sodniška odločitev v primeru Luke Mitrovića v skladu s košarkarskimi pravili," so zapisali.