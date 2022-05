Cedevita Olimpija v beograjskem peklu ostala brez finala

Liga ABA, polfinale, tretji tekmi: Ponedeljek, 23. maj:

Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 88:78 (24:13, 18:24, 25:17, 21:24) /2:1/

Kalinić 15, Ivanović 11; Ferrell 25, Dragić 21, Blažič, Murić, Omić in Pullen 6 Nedelja, 22. maj:

Partizan : Budućnost 101:77 /2:1/

Punter 30, LeDay 16, Zagorac 11; Seely 17, Perry 15, Cobbs in Popović 10 // - izid v zmagah, igrali so na dve zmagi

Košarkarji Zvezde so na tretji tekmi polfinala še enkrat več dokazali, da so na domačem parketu skoraj nezaustavljivi. Gostitelji so prevlado v domači dvorani pokazali že v prvi četrtini, v kateri so ekspresno povedli s 5:0, nato pa so prednost le še poviševali. Pri vodstvu s 13:10 so z delnim izidom 7:0 prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko, prvo četrtino pa so dobili z izidom 24:13.

Zvezda je tudi na začetku druge četrtine letela na krilih navijačev in Cedevita Olimpija se je zdela povsem nebogljena. Slabih šest minut do konca prvega polčasa so domači po košu Nikole Kalinića povedli že s 37:18 in vse je kazalo na pravo katastrofo Olimpije. A četa Jurice Golemca je odgovorila na najboljši način. Pod vodstvom odličnega Zorana Dragića je v dobrih dveh minutah dosegla delni izid 15:0 in se povsem približala nasprotniku. Ob koncu prvega polčasa so gostitelji vodili z 42:37. Dragić je bil s 16 točkami in tremi skoki prvi igralec Olimpije v prvem polčasu, Yogi Ferrell jih je dodal 11. Pri Crveni zvezdi jih je Kalinić dosegel 13.

Zoran Dragić scored 1⃣6⃣ points for @KKCedOL in the 1st half, including this incredible AND-1 two-pointer. 🙌#ABAPlayoffs pic.twitter.com/StkxUXOxoA — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 23, 2022

Tudi v drugem polčasu Zvezda ves čas korak spredaj

Drugi polčas se je začel po notah Zvezde, ki je takoj napravila delni izid 6:0, a se je Olimpija še enkrat več vrnila v igro (47:53). Veliko vlogo je znova odigrala tudi sodniška trojica, ki je ob enem izmed prodorov ocenila, da nad Edom Murićem ni bila storjena osebna napaka, kar je slovenskega košarkarja močno razburilo, ob tem je vanj s tribun letel tudi predmet, ki pa ga na srečo ni zadel, si je pa Murić prislužil tehnično napako, po kateri je Zvezda slabe tri minute pred koncem tretjega dela povedla s +15 (62:47), kmalu zatem pa že s +20. Olimpija je v tretji četrtini zopet stopila na plin in prednost Zvezde pred zadnjim delom stopila na 13 točk razlike (67:54).

Edo Murić je v zadnji četrtini povsem izgubil živce. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Gostitelji so bili tudi v zadnji četrtini ves čas vsaj pol koraka pred Cedevito Olimpijo, ki je nekajkrat znižala zaostanek pod dvomestno številko, a je Zvezda na krilih peklenskega vzdušja v beograjski dvorani odbila vsak napad. Dobro minuto in pol je pri zaostanku Olimpije s 76:84 zavrelo med Murićem in Kalinićem, ki sta se sporekla med prerivanjem pod košem, slovenskemu košarkarju pa so povsem popustili živci. Zvezda je na koncu prišla do zmage z 88:78 in se bo v velikem finalu udarila s Partizanom.

V taboru Ljubljančanov je bil na koncu s 25 točkami najučinkovitejši Ferrell, Dragić jih je dodal 21. Pri domačih pa je največ preglavic Olimpiji sploh v drugem polčasu povzročal Kalinić, ki je na koncu dosegel 15 točk.

Golemac opozoril na napadalni skok

"Čestitke Crveni zvezdi za zmago. Borili smo se celo tekmo, popustili nismo niti v enem trenutku. Crvena zvezda je imela dva odlična momenta na začetku prve in tretje četrtine in zaradi tega smo jih lovili celo tekmo. Največ težav smo imeli z njihovim napadalnim skokom, ob tem smo vedeli, da so takrat, ko igrajo doma še bolj agresivni kot sicer," je takoj po tekmi dejal strateg Ljubljančanov Golemac.

Crvena zvezda se bo v finalu, ki se bo začel 27. maja, potegovala za šesti naslov v ligi ABA in tretjega v nizu, Partizan, sicer šestkratni prvak tega tekmovanja, pa bo v finalu igral prvič po sezoni 2012/13. Cedevita Olimpija je nazadnje v polfinalu lige ABA igrala leta 2011, po izpadu pa se bo zdaj posvetila finalu državnega prvenstva, kjer jo v seriji na tri zmage čaka Helios Suns. Prva tekma bo v sredo, 25. maja, v Domžalah.

Crvena zvezda : Cedevita Olimpija, foto: Marko Metlaš/Sportida:

Punter junak ob visoki zmagi Partizana

Junak ob visoki zmagi Partizana je bil Kevin Punter, ki je dosegel kar 30 točk, od tega jih je 20 dosegel že v prvem polčasu. Zach LeDay jih je dodal 16. Slovenec v zasedbi Partizana Gregor Glas je na parketu preživel dobre štiri minute, v katerih je vknjižil eno asistenco. Beograjski klub si je odločilno prednost zagotovil že v prvem polčasu, ki ga je dobil s 55:35, v drugem polčasu pa je prednost le še naraščala. Pri Budućnosti je bil s 16 točkami najučinkovitejši D. J. Seely.