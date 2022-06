Jaka Blažič na poti v Turčijo

Za Jako Blažiča se že nekaj časa govori, da je v igri za prestop k Bahčešehirju, ki je letos osvojil Fibin Eurupe Cup, v turškem prvenstvu pa je izpadel v četrtfinalu. Zdaj naj bi bilo dvomov o njegovem prestopu konec, poroča Basketnews.

Kapetan Cedevite Olimpije je po osvojenem naslovu državnega prvaka na vprašanje, ali je na njegov naslov prišlo veliko ponudb, sprva odgovoril: "Ponudbe so, ne bom lagal. Ne bom komentiral položaja. Vesel sem, da je sezone konec in da smo jo zaključili na takšen način. Kaj bo z mojo kariero, bomo videli v prihodnjih dneh, morda mesecu. V vsakem primeru, kar bo, želim Cedeviti Olimpiji najboljše."

"Enostavno ni lahek položaj tudi zame"

V zadnjih besedah je bilo moč čutiti, da obstaja velika verjetnost, da po odlični sezoni zapusti zmajevo gnezdo. Pred tremi leti je prišel v Ljubljano, ko se je začela graditi nova Olimpija. Vseskozi so glavni akterji ponavljali, da je njihov cilj vrniti košarko v Ljubljano in posledično navijače. V zadnji sezoni se je to uresničilo in Jaka je bil med tistimi, ki je v veliki meri prispeval, da se je Cedevita Olimpija dvignila v evropskem merilu kakor tudi v ligi ABA.

Foto: Grega Valančič/Sportida

A je bila očitno finančna ponudba Turkov prevelika, da bi jo zavrnil: "Ne bi razglabljal o tem, ker ni za javnost. Enostavno ni lahek položaj tudi zame. Čutim pripadnost klubu. Že v prvem delu, ko sem bil tu, sem jo čutil. Ni lahek položaj zame."

Dejstvo pa je, da si bo v prihodnjih dneh vzel nekaj dni počitka, saj je za njim izjemno dolga sezona, ki je sledila izjemnem poletju, v katerem je z reprezentanco premierno nastopil na olimpijskih igrah. A ga že 15. junija čakajo priprave na zadnji tekmi prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023: "V glavi bo nekje v malih možganih vseskozi prisotna reprezentanca. Imamo kar veliko dela v kvalifikacijskem ciklusu. Pred nami sta zelo pomembni tekmi. Verjamem, da lahko zmagamo obe."