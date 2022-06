Nekdanji slovenski selektor zapušča Dončića in Dallas?

Ta se sklicuje na poročanje nekaterih medijev, kot je ESPN, prvi pa je to novico objavil ameriški novinar Marc Stein, ki že desetletja podrobno spremlja ligo NBA.

The Nets are expected to hire Mavericks assistant coach Igor Kokoskov to serve as an assistant to Steve Nash on the Brooklyn bench, league sources say.



Nash had pursued Kokoskov when he first got the job after their time together in Phoenix.



