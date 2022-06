Konec junija in v začetku julija slovensko moško člansko košarkarsko reprezentanco čaka še zadnji cikel prvega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023. Slovenci bodo s pripravami začeli sredi junija, med pripravami se bodo 25. junija v Trstu pomerili z italijansko izbrano vrsto, so danes sporočili s KZS.

Kot so še sporočili s Košarkarske zveze Slovenije, je ideja o košarkarskem spektaklu v Trstu športnim zanesenjakom iz zamejskega kluba Jadran Trst po glavi rojila že dlje časa. Ob pomoči Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, slovenskih krovnih organizacij SSO in SKGZ ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in sodelovanju obeh košarkarskih zvez bo padla na plodna tla.

Italija in Slovenija, pri kateri bo morda v kadru takrat tudi že Luka Dončić, se bosta namreč v Trstu pomerili na slovenski praznik Dan državnosti. Tekma v veliki dvorani Allianz Dome Arena se bo v soboto, 25. junija, začela ob 20.30. Prijateljski dvoboj v Trstu bo odlična generalka pred zelo pomembnima tekmama zadnjega cikla prvega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023. Slovenija je namreč po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživela dva poraza proti finski izbrani vrsti. Slovence tako čaka še hud boj za uvrstitev v drugi del kvalifikacij, kamor vodijo prva tri mesta.

Aleksandra Sekulića čaka še veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. V zadnjem ciklu prvega dela se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića 30. junija ob 20.15 v Ljubljani pomerili s Hrvaško, 3. julija ob 17. uri pa bodo gostovali na Švedskem. Slovenci bodo s pripravami začeli sredi junija. Prodaja vstopnic za tekmo s Hrvaško se bo začela v ponedeljek, 6. junija, ob 13. uri.

Preberite še: