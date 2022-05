Dončić? Vse v rokah vodilnih.

"Treninge začnemo 15. junija. Najprej imamo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nato malo premora in zatem priprave na evropsko prvenstvo. Natrpano poletje," je Luka Dončić po končani sezoni dal vedeti, da si želi igrati že v naslednjem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo, v katerem bo Slovenija konec junija in v začetku julija igrala proti Hrvaški in Švedski. A ni vse v njegovih rokah. Odgovorni pri Mednarodni košarkarski zvezi FIBA se namreč dogovarjajo z ligo NBA o nastopu košarkarjev iz najmočnejšega klubskega tekmovanja. Vse glasnejše pa so govorice o morebitnem povratku Gorana Dragića v izbrano vrsto.

Za slovenskega košarkarskega superzvezdnika Luko Dončića se je sezona končala po peti tekmi finala zahodne konference, v kateri je bil s soigralci Dallas Mavericks prekratek proti Golden State Warriors. Uspeh teksaškega moštva je nad pričakovanju, zlasti če gledamo sliko pred vstopom v leto 2022, ko Dallasu ni kazalo najbolje.

Čeprav je Luka odigral najdaljšo sezono v ligi NBA v karieri, ga kljub vsemu zanima igranje za našo izbrano vrsto, ki jo v tretjem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo 2023 čakata še dve tekmi proti Hrvaški (30. junij v Stožicah) in Švedski (3. julij v Stockholmu). Naša izbrana vrsta je pred zadnjima tekmama prvega kroga na drugem mestu z enakim izkupičkom kot tretja Švedska, na prvem mestu je z zmago več Finska, na zadnjem pa Hrvaška, ki je po štirih tekmah zgolj pri eni zmagi.

Relacija Fiba - NBA

Za Dončića ni nobenega dvoma, da ne bi zaigral za slovensko reprezentanco. Veliko željo ima, da bi nosil dres naše izbrane vrste že na teh dveh tekmah, osrednje delo pa ga čaka nato septembra, ko bo Slovenija v Nemčiji branila naslov evropskega prvaka.

"Treninge začnemo 15. junija. Najprej imamo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nato malo premora in zatem priprave na evropsko prvenstvo. Natrpano poletje," je dal zvezdnik Dallasa takoj po koncu sezone vedeti, da si želi že v juniju igrati za Slovenijo.

Foto: Vid Ponikvar

A ni vse tako črno na belem. Ne glede na Lukovo željo je vse v rokah lige NBA in Mednarodne košarkarske zveze Fibe. Do zdaj so imeli košarkarji iz lige NBA v poletnem obdobju na voljo 28 dni za trening v izbrani vrsti. Iz tega razloga so se košarkarji naknadno priključevali pripravam.

Zdaj je zaradi kvalifikacijskih oken položaj drugačen, izpostavlja direktor slovenske moške članske reprezentance Matej Likar: "Če bi imeli poleti le EuroBasket, bi se lahko po tradicionalnih pravilih priključil 4. avgusta. Ker sta v prihodnjih mesecih v igri še dva kvalifikacijska okna za svetovno prvenstvo (četrto okno bo tik pred evropskim prvenstvom, op. a.), čakamo na Fibo, kaj se bo dogovorila z ligo NBA. Negotovost je, kaj se bo odločila liga NBA. Vsak posameznik ima namreč pogodbo, kaj sme in kaj ne. Je pa za Fibo ključno, da bi igrali zvezdniki svetovne košarke za lastne reprezentance, zato delajo na tem, da bi se košarkarjem iz lige NBA prižgala zelena luč za ti dve okni. Naredili bodo vse, da bodo lahko igrali. Koliko prej, bomo pa videli. Osebno se bojim da bo to znano šele po finalu lige NBA."

Združitev z Goranom Dragićem?

Pri Sportklubu medtem poročajo, da je spet aktualna vrnitev Gorana Dragića v dres slovenske reprezentance. Govora je o morebitni njegovi poslovilni tekmi 30. junija pred polnimi Stožicami, ko bo Slovenija gostila Hrvaško. "Pri Gogiju nikdar ne zapiramo vrat," je jasen Likar, ki bi bil nadvse vesel, če bi starejši od bratov Dragić spet oblekel dres z državnim grbom.

Bosta zaigrala spet skupaj v dresu slovenske reprezentance? Foto: Vid Ponikvar

Tudi pri njemu ni, ne glede na željo, samoumevno, da bo lahko zaigral, saj je spet liga NBA tista, ki odloča. Zato pa lahko pričakujemo, da bo starejši od bratov Dragić na to temo kaj več povedal v tem tednu. V petek bo namreč premiera dokumentarnega filma ''2017'', ki je bil narejen v čast zlate pravljice slovenskih košarkarjev, ki so pred petimi leti osvojili evropsko prvenstvo. Znano je, da so udeležbo na premieri iz zlate zasedbe že potrdili Aleksej Nikolić, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Vlatko Čančar, pri kapetanu Gogiju je bilo prav tako že nekako jasno, da bo del petkovega spektakla, medtem ko preostali še na dnevni bazi potrjujejo svojo udeležbo – jasno je le, da sta se opravičila Klemen Prepelič in Antrhony Randolph.