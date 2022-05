Dončićev glas bo slišan, njegove besede bodo imele veliko težo

Za Dallas Mavericks se je sezona končala v konferenčnem finalu, v katerem so morali Luka Dončić in soigralci priznati premoč Golden State Warriors. Generalni direktor Nico Harrison že zre proti prihodnosti in nadgraditvi obstoječega jedra, ki je pripeljalo teksaško moštvo med najboljše štiri v ligi NBA. Prav tako se zaveda, kje imajo največji primanjkljaj, in pri zapolnitvi te vrzeli jim bo pomagal tudi slovenski superzvezdnik.

Dallas Mavericks so pozitivno presenetili v tej sezoni in prišli celo do finala zahodne konference, čeprav jim pred vstopom v leto 2022 ni kazalo najbolje. Po menjavi z Washington Wizzards, ko sta v Dallas pripotovala Spencer Dinwiddie in Davis Bertans, v nasprotno smer pa je odpotoval Kristaps Porzingis, so zaigrali povsem drugače.

Dallas je zlasti z Dinwiddiejem dobil organizatorja, ki ga je potreboval, saj je prej vse slonelo le na plečih Luke Dončića in Jalna Brunsona. V končnici se je bolje videlo, kje so Mavs najbolj šibki, kar je bilo sicer jasno že prej, vendar so te težave še bolj priplavale na površje. Pod obročem nimajo pravega košarkarja, ki bi znal pokriti raketo ter bil strah in trepet tekmecev. Dwight Powell in Maxi Kleber namreč nista takšna igralca.

Zavedajo se, kaj potrebujejo

Zato lahko pričakujemo, da bodo odgovorni pri Dallasu zavihali rokave in v svoje vrste poskušali zvabiti kakšnega čvrstega visokega košarkarja. Center Golden State Warriors Kevon Looney je na primer povzročal veliko preglavic in ima vsega pet milijonov dolarjev vredno pogodbo za letošnjo sezono. Potrebujejo košarkarja, ki bo opravil "umazano delo" pod obročem, medtem ko imajo za doseganje točk že veliko razpoložljivih sil.

Foto: Reuters

"Moštvo moraš nenehno izboljševati, vendar ne mislim, da je treba pripeljati le All-Star igralce. Lahko bi našteval imena klubov, ki imajo takšne zvezdnike in so nas z domačega naslanjača gledali v finalu zahodne konference. Pomembno je, da imamo v svojih vrstah ljudi, ki so kompatibilni. Začenši z Luko in tistimi, ki se mu prilagajajo," je jasen generalni direktor Nico Harrison.

"Če pogledamo serijo z Warriors, smo dve tekmi izgubili zaradi skoka. Mislim, da je to pomembno. Moramo dobiti nekoga, ki nam bo pomagal pri skokih in varoval raketo," je jasen.

"Luka bo vedel vse, kar bomo počeli"

V preteklosti se je že veliko omenjalo ime Rudyja Goberta iz Utah Jazz, vendar je vprašanje, ali si ga lahko Dallas privošči. Zlasti zato, ker je Dorian Finney-Smith podpisal visoko pogodbo, nič drugače ne bo pri Jalnu Brunsonu. Ta je kot prost igralec po besedah Harrisona glavna prioriteta.

Foto: Guliverimage

Ko bodo odgovorni iskali primerne rešitve, bo jasno pomembna tudi beseda prvega zvezdnika Dončića, ki je osrednji lik Dallasa: "Luka bo vedel vse, kar bomo počeli. Dobili bomo njegovo mnenje. Veliko se bomo pogovarjali in ga vključevali. Povedal nam bo svoje mnenje o stvareh in mi mu bomo predstavili svoj pogled."

Različna razmišljanja, skupni imenovalec

Ker spada med pet najboljših košarkarjev na svetu, ni nobenega dvoma, da bo tako, kot pravi Harrison. Dončić se je povrhu vsega zavezal, da bo del franšize tudi v prihodnje, zato bo imela njegova beseda veliko težo, ko se bo moštvo dograjevalo za prihodnost. Vendarle imajo vsi v klubu isti cilj. Ponoviti leto 2011 in osvojiti naslov prvaka lige NBA.

Pri Dallasu bi se radi tudi z Luko Dončićem veselili naslova prvaka, kot so se ga leta 2011 z Dirkom Nowitzkim. Foto: Reuters

"Milijon stvari bomo imeli na tabli in naše ideje bodo krožile. Luka razmišlja drugače kot jaz, Kidd ali Michael Finley, zato je dobro, da imamo več vidikov. In želimo, da to Luka razume," je še dejal Harrison, ki bo imel s tesnimi sodelavci v prihodnjih tednih ogromno dela. Tržnica prostih igralcev se namreč odpre 30. junija.