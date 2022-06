Dončiću je bilo v čast

Kjerkoli se pojavi Luka Dončić, tam je ogromno vrveža in navdušenja nad njim. Nič drugače ni bilo na premieri dokumentarnega filma 2017, kjer je podoživel zlate trenutke izpred petih let, hkrati pa se ozrl tudi v bližnjo prihodnost, katero bi prav tako rad obogatil s kakšno izmed odličij.

Ko je Luka Dončić leta 2017 premierno vstopil v slovensko člansko reprezentanco, je prišel z jasno željo, da na evropskem prvenstvu osvoji medaljo. "Moja želja je medalja," je takrat govoril 18-letnik, ki se je v zadnjih petih letih z nadzvočno hitrostjo katapultiral med najboljše košarkarje na svetu.

Kmalu ga bomo spet videli na delu v dresu državne reprezentance, saj Slovenijo 30. junija in 3. julija čakata še zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Za obračun konec junija s Hrvaško v Stožicah bo imel ob sebi tudi kapetana zlate slovenske reprezentance Gorana Dragića. Prav Luka je bil med tistimi najbolj glasnimi in odločnimi pri prepričevanju Gogija, da še zadnjič obleče dres naše izbrane vrste in tako dobi dostojno reprezentančno slovo pred polnimi Stožicami.

Ob kvalifikacijah, ki bodo dobile nadgradnjo konec avgusta z drugim delom, bo Slovenijo od 1. septembra naprej čakalo še evropsko prvenstvo, na katerem bo branila naslov najboljše države iz Istanbula. Dončić si je v družbi nekaterih moštvenih kolegov iz zlatega leta 2017 v petek zvečer v Stožicah ogledal premiero dokumentarnega filma 2017 in podoživel, kaj vse se je tistega poletja dogajalo.

"Hvala, da so prišli in gledali z nami. V čast mi je bilo."

In če je takrat pogledoval proti medalji, je pričakovati, da bo temu tako tudi letos. "Upam, da bo medalja. Upam, da bo zlata medalja," je pred pet tisoč navijači na premieri filma v Stožicah odgovoril na vprašanje, kaj lahko Slovenke in Slovenci pričakujemo na letošnjem EuroBasketu.

Galerija s premiere filma 2017, foto: Grega Valančič/Sportida:

Nato se je dotaknil filma, ki ga je sicer že predčasno videl, a je bilo v petek zvečer ob spremljanju skoraj dvournega dokumentarca nekaj posebnega: "Ob takšnem občinstvu je bolje gledati. Hvala, da so prišli in gledali z nami. V čast mi je bilo."

Skupaj z nekaterimi reprezentančnimi kolegi so se spomnili vseh prijetnih in težkih trenutkov. Starejši od bratov Dragić je v filmu izpostavil, kako nemiren je bil pred velikim finalom, kar pa ni držalo za Dončića: "Nisem mogel zaspati, nakar sem se ozrl proti Luki in videl, da je zaspal ob gledanju risank.“ Ob tej izjavi so se gledalci v Stožicah dodobra nasmejali, po koncu premiere pa je Dončić na to temo z nasmeškom na obrazu pristavil: "To Gogi laže. Nobene risanke nisem gledal. V navadi imam, da gledam igrice, da lažje zaspim."

Igrati za reprezentanco je za vsakega športnika nekaj posebnega, nič drugače ni pri Dončiću. O tem, kakšna je razlika nastopati za izbrano vrsto ali klub, je povedal: "Drugače je. Tu igraš za svojo državo. Veliko več čustev je. Po drugi strani so tudi v klubu, ki te plačuje. V užitek mi je igrati na vseh ravneh. Rad imam košarko."

Glava spočita? "Še malce potrebujem"

In kmalu ga bomo spet videli na delu. Zbor reprezentance je 15. junij, deset dni pozneje bo sledila prijateljska tekma z Italijo v Trstu, nakar se bo s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo za četo Aleksandra Sekulića začel pravi tekmovalni del. Slovenija je dva kroga pred koncem s polovičnim izkupičkom na drugem mestu z enakim izplenom kot Švedska, prva je Finska z zmago več, zadnja Hrvaška s porazom več.

Glava se še ni v celoti spočila. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poznavalce košarke zanima, koliko se je lahko sploh spočil po naporni in dobri sezoni, ki jo je z Dallas Mavericks končal v finalu zahodne konference, v katerem so bili s 4:1 v zmagah boljši Golden State Warriors. Luka in soigralci so z dobrimi igrami in uvrstitvijo med štiri najboljše ekipe na svetu pozitivno presenetili marsikoga. Slovenski superzvezdnik je bil gonilna sila. Igra Dallasa je slonela na njegovih plečih, zato je razumljivo, da se je dodobra iztrošil.

Ali se je glava v tem kratkem času kaj spočila, je ponazoril s temi besedami: "Še malce potrebujem. Utrujenost je bila po končnici kar prisotna, psihološko bolj."