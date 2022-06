Golden State do prve zaključne žoge, Curry do "neslavnega" mejnika

Košarkarji Golden State Warriors so na peti tekmi finala lige NBA s 104:94 ugnali Boston Celtics, povedli s 3:2 v seriji in si tako priigrali prvo zaključno žogo v boju za naslov prvaka. Warriors so na krilih drugega zaporednega dvojnega dvojčka Andrewa Wigginsa (26 točk, 13 skokov) prišli do prvega vodstva v seriji. Za poseben "mejnik" je poskrbel Stephen Curry, ki prvič v karieri v tekmi končnice ni dosegel niti enega meta za tri točke (0/9 za 3).