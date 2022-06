Za Curryja nobena trojka ni nemogoča #video

Ni prvič, da je Stephen Curry v finalu zadeval nore trojke. Liga NBA je tako pripravila petminutni kolaž njegovih najbolj nepozabnih trojk v velikih finalih. Ta je namreč že njegov šesti. Trikrat je z Golden State Warriors tudi osvojil šampionski prstan. Za četrtega zdaj 34-letnik potrebuje še dve zmagi. Ni bil pa še nikoli MVP, najbolj koristen igralec finala. Če postanejo prvaki, letos to zagotovo bo. Trenutno ima povprečje 34,3 točke na tekmo.

"Srčnost tega človeka je neverjetna"

Steph je zadeval z vseh mogočih in nemogočih položajev. Foto: Reuters Njegovih 43 točk na četrti tekmi je še toliko bolj impresivnih, ker si je dva dni prej zvil gleženj. Številni so celo menili, da na tej tekmi ne bo mogel nastopiti. Pa je! Celticsi ga niso mogli ustaviti niti z zelo agresivno obrambo. "Ves čas ga grabijo, a igra naprej. Ne pritožuje se. Naprej počne, kar pač počne. To veliko pove o njegovi trdoživosti in njegovi tekmovalnosti," je po tekmi o Curryju povedal soigralec Draymond Green.

Sploh se ni videlo, da je poškodovan, je njegov nastop komentiral trener Steve Kerr. Tako zelo si je želel to zmago. Zavedal se je, da bi bil morebiten zaostanek z 1:3 lahko že usoden. "Srčnost tega človeka je neverjetna. To, kar počne, včasih vzamemo kot samoumevno. Ampak stopil je na parket in nas nosil na svojih ramenih. V ponedeljek mu moramo pomagati," pa je dejal Klay Thompson, ki je prispeval 18 točk. Peta tekma bo v noči na torek v San Franciscu. Tudi morebitna sedma bo pri njih doma.