Nogo v vedro z ledom, da bo kljub poškodbi igral na četrti tekmi finala

Borba za žogo in nresrečna poškodba Stephena Curryja.

"Igral bom," je dejal Stephen Curry po četrtkovem treningu. "To je vse, kar zdaj vem." Na tretji tekmi je dal 31 točk, nato pa se je poškodoval, ko se je znašel v gruči igralcev, ki so lovili izgubljeno žogo. Pravi, da ga poškodba spominja na zvin gležnja, ki ga je utrpel marca, zato ni opravil pregleda z magnetno resonanco.

Pred poškodbo je dal Curry na tretji tkemi 31 točk. Foto: Reuters "Ker sem že šel skozi to, kar sem doživel v rednem delu sezone, se bom vrnil, natančno vem, kaj se mi je zgodilo in s čim imam opravka, lahko nadzorujem bolečino," je dejal Curry. "Ko sem bil včeraj zvečer pregledan, sem vedel, da mi ne bo treba iti na dodatne preiskave samo zato, ker sem to že doživel."

Curry je dejal, da je njegovo zdravljenje do zdaj obsegalo "približno deset ur in pol spanja, nekajkrat pa je nogo potopil v vedro z ledom". Poškodba ni tako huda kot marčevska. "Takoj, ko sem naredil nekaj korakov, nekako veš, ali lahko tečeš normalno, igraš normalno ali ne. Takrat nisem mogel," je dejal. "Včeraj sem lahko. To mi je dalo malo samozavesti, saj sem vedel, da ni tako slabo. Bomo videli, kakšen bo občutek jutri."