Ima 77 let. Gre v pokoj? "Naredim lahko več sklec kot vi!"

Pat Riley dobro skriva svojih 77 let in o upokojitvi sploh ne razmišlja. Foto: Guliver Image

Miami Heat so sezono lige NBA končali v konferenčnem finalu. Prvo ime kluba je že od leta 1995 Pat Riley. Ima 77 let, a o predaji poslov − zdaj opravlja delo predsednika − ne razmišlja. "Naredim lahko več sklec kot vi," odgovarja na vprašanje o upokojitvi.

Pat Riley je živa legenda lige NBA. Konec 60. let in v začetku 70. let je igral v ligi in bil enkrat prvak. Že leta 1979 je postal pomočnik v ekipi Los Angeles Lakers. V 80. letih je bil glavni trener Jezernikov in jih popeljal do štirih naslovov prvaka. Leta 2006 je postal prvak še z Miami Heat. Od leta 1995 je predsednik kluba s Floride, tudi prvi kadrovnik ekipe. V dveh obdobjih je opravljal dvojno funkcijo: predsednika in trenerja (1995−2003, 2005−2008). Nekdanji član Miamija Goran Dragić je o njem vedno govoril z izbranimi besedami. Danes ima že 77 let in košarke ter posla še nima dovolj.

Tyler Herro Foto: Reuters Pred dvema letoma so še z Dragićem igrali finale lige NBA, v zanje pred nekaj dnevi končani sezoni pa so obstali v konferenčnem finalu. Na zadnjem druženju z novinarji je izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom trenerja Erika Spoelstre in njegovih varovancev. "Imeli smo izjemno sezono. Ponosen sem na svoje igralce in trenerje." Pred sezono namreč njihovi mladi ekipi nihče ni pripisoval možnosti, da pridejo med štiri najboljše. Dvaindvajsetletni Tyler Herro je dober primer. "Številke govorijo njemu v korist. V povprečju daje po 20 točk na tekmo. Pa sploh še ni razvil celotnega potenciala."

Pravo delo se za Rileyja začne zdaj. Sestavljanje ekipe za naslednjo sezono. Victor Oladipo in P. J. Tucker sta med košarkarji, s katerima se mora dogovoriti za podaljšanje pogodbe. Rešiti mora še vprašanje Kyla Lowryja, ki ima težave s poškodbami in to sezono fizično ni bil najbolje pripravljen. Čeprav Riley torej ni več ob parketu, pa ima v klubskih pisarnah veliko dela. In zato legitimno novinarsko vprašanje, ali še nič ne razmišlja o upokojitvi. "Imam 77 let. Naredim lahko več sklec kot vi," je z nasmeškom odgovoril. "Čutim obvezo, da dokončam gradnjo te ekipe. Zdaj smo tretje leto v tem procesu in mislim, da smo v fazi, ko moramo rezerve najti znotraj ekipe."