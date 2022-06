Ne smilijo se samemu sebi, s smehom na drugo tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na ponedeljek se igra druga tekma finala lige NBA. Po porazu na prvi Golden State Warriors gostijo šedrugo tekmo z Boston Celtics. Odločeni so, da jo dobijo.

Golden State Warriors so vodili tri četrtine prve tekme, a so jo na koncu Boston Celtics dobili s 120:108. V zaključku tekme so namreč naredili delni izid 48:18. Warriors si še enega domačega poraza ne smejo privoščiti. Četrtkov je bil njihov prvi po 13 zaporednih zmagah v San Franciscu. Bi si mislili, da se je v njihove glave naselilo nekaj nervoze, a je na sobotnem odprtem treningu ni bilo videti. Stephen Curry je v svojem slogu zadeval z razdalje, Klay Thompson je kimal z glavo na glasbo iz zvočnikov, Draymond Green je glasno vzklikal "O ja!"

"Potrebno je obrniti list papirja," je po porazu dejal trener Golden Stata, Steve Kerr. Če zmagaš ali izgubiš, na zadnjo tekmo moraš pozabiti, pravi. "Če zmagaš in si vesel, se boš preveč sprostil. In tako si v težavah. Če izgubiš in se smiliš samemu sebi, pa si prav tako v težavah. Pomembna je prava reakcija."

Junak prve zmage Bostona je bil izkušeni Al Horford. Na svoji sploh prvi tekmi velikega finala v karieri je dal 26 let. V petek je dopolnil 36 let. "Vem, da bo zvenelo arogantno, a če igraš za Celticse, se pričakuje, da boš osvojil naslov prvaka. Tudi leta 2016, ko sem igral tu, se je to pričakovalo. Takšen je ta klub."

Boston je torej v finalu povedel z 1:0. To mu je uspelo že 15-ič. Trinajstič doslej je po zmagi na uvodni tekmi tudi postal prvak. Edino leta 1985 jim ni uspelo. Takrat so prvaki postali Los Angeles Lakers.