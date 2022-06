Golden State, ki je v finalu zahodne konference premagal Dallas s 4:1 v zmagah, pred tem pa Denver (4:1) in Memphis (4:2), bo trinajstič nastopil v finalu oziroma šestič v zadnjih osmih sezonah. V tem stoletju je slavil v letih 2015, 2017 in 2018, izgubil pa 2016 in 2019. Zadnji dve sezoni zaradi poškodb nosilcev igre ni prišel niti v končnico.

Boston je imel težjo pot do finala. V uvodnem krogu je sicer odpihnil zvezdniški Brooklyn s 4:0, nato pa je šele v sedmi tekmi premagal Milwaukee, odločilno sedmo tekmo pa je dobil tudi proti Miamiju. Boston bo triindvajsetič igral v finalu. V tem stoletju je zmagal leta 2008. Nazadnje je v finalu igral 2010, ko je moral premoč priznati Los Angeles Lakers, s katerim si delita rekordnih 17 naslovov prvaka.

Dvoboj med Celtics in Warriors nazadnje v finalu leta 1964

Čeprav gre za dve tako zelo uspešni, ki v nasprotnih konferencah igrata šest desetletij, pa se bosta v velikem finalu pomerili šele drugič. Prvič se je zgodilo davnega leta 1964, ko so Boston Celtics s 4:1 premagali tedanje San Francisco Warriors.

The last time the Celtics & Warriors met on The Finals stage it featured a matchup of two of the GREATEST players in NBA History... Bill Russell and Wilt Chamberlain!



Relive the epic battle between Bill Russell's Celtics and Wilt Chamberlain's Warriors #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/9VWh4WIzlV — NBA History (@NBAHistory) June 1, 2022

To je bil tudi prvi finalni dvoboj dveh legend košarke. To sta bila Bill Russell in Wilt Chamberlain. In to so bili še časi, ko sta imela ta dva košarkarja ob več kot 20 točkah na skoraj vsaki tekmi tudi več kot 20 sokov. Na prvi tekmi finala denimo Chamberlain 22 točk in 23 skokov, Russell pa 25 skokov. Na tretji tekmi je imel Russell kar 32 skokov, Chamberlain pa na četrti celo 38. Po petih odigranih tekmah je imel tako Wilt povprečje 27,6 skoka, Bill pa 25,2.

📸 : Walter Iooss Jr. — Two giants of the NBA, Bill Russell of the Boston Celtics boxes out Wilt Chamberlain of the 76ers during a game in Philadelphia. — April 5, 1968 pic.twitter.com/hQicxXw4sv — the Sports ON Tap (@thesportsontap) May 27, 2022

Toliko nagrad, a MVP finala Curry še ni bil

Stephen Curry Foto: Reuters Še en morda presenetljiv podatek: Stephen Curry ni bil še nikoli najbolj koristen igralec oziroma MVP velikega finala. Pa gre za dvakratnega MVP-ja rednega dela sezone (2015 in 2016) ter z Warriorsi trikratnega prvaka lige (2015, 2017 in 2018). V teh treh finalih sta bila za najbolj koristnega košarkarja izbrana Andre Igoudala in dvakrat Kevin Durant. Je pa Curry letos prejel priznanje za MVP-ja finala Zahoda, tako da zdaj velja za prvega favorita za ta naziv tudi v finalu. Seveda, če finale dobijo. MVP je običajno iz zmagovalne ekipe.

Kljub izjemni osebni statistiki - že od sezone 2012/2013 ima povprečje doseženih točk nad 20 na tekmo - se z osebnimi priznanji ne obremenjuje. Golden State je bil vsa ta leta ekipa z več izstopajočimi posamezniki in rezervisti, ki enkrat eden drugič drug da svoj delež. To sezono so odlično začeli, nato imeli veliko težav s poškodbami, v pravem času pa so znova vrhunski in vsi zdravi. "Tisočodstotno!" na vprašanje, če je sredi sezone sploh verjel, da lahko pridejo do finala, odgovarja Steph. "Sezona je maraton. Ne smeš hiteti. To je bila naša vizija."

Horford v finale po rekordnih 141 tekmah končnice

Al Horford Foto: Reuters In še zanimivost o Alu Horfordu, veteranu Celticsov. Dolgoletni član Atlante v ligi igra od leta 2007, zdaj drugič v dresu Bostona. Odigrati je moral rekordnih 141 tekem v končnici, da je dočakal prvo v velikem finalu. Trikrat je obstal na zadnji stopnici pred finalom. Je košarkar, ki ga je Boston z željo, da se vrne v finale potreboval. "Dal nam je občutek varnostni. Je nesebičen. Ala številke ne zanimajo, zanimajo ga le zmage ekipe," je o njem povedal soigralec Marcus Smart. Horford bo tudi prvi košarkar iz Dominikanske republike, ki se bo v finalu lige NBA potegoval za šampionski prstan.