Začenja se obračun za šampionski prstan

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu prva tekma velikega finala. V San Franciscu se bosta ob 3. uri zjutraj po slovenskem času za prvo zmago v finalni seriji pomerili ekipi Golden State Warriors in Boston Celtics. Boston ima priložnost postati rekorder po številu naslovov, mesto si zdaj s 17 naslovi deli z Los Angeles Lakers, Golden State pa se lahko odlepi od Chicago Bulls, s katerim si s šestimi naslovi deli tretje mesto.

Medsebojno razmerje v zadnjih sezonah je na strani Bostona, ki je dobil pet od zadnjih šestih dvobojev. Edino tekmo so Warriors osvojili 17. decembra lani (111:107), zadnja tekma 16. marca pa se je končala z zmago Celtics s 110:88. Takrat sta pri Bostonu po 26 točk dosegla Jayson Tatum in Jaylen Brown, pri Golden Statu pa je prednjačil Jordan Poole z 29 doseženimi točkami. Golden State (53-29) bo imel prednost domačega terena, saj je v rednem delu dobil več dvobojev od tekmeca (51-31).

Pri Bostonu so pred začetkom finala pozdravili vrnitev v ekipo Marcusa Smarta, ki je popolnoma okreval po poškodbi gležnja in bo tako znova pomenil velik doprinos k igri Celtics. Zanimiv bo tudi obračun Stephena Curryja, ki je bil izbran za MVP zahodne konference, in Jaysona Tatuma, ki je bil razglašen za najboljšega igralca vzhoda.

Druga tekma bo na sporedu v noči na ponedeljek ob 2.00, nato pa se bo serija na štiri zmage preselila na vzhodno obalo, kjer sta naslednji dve tekmi predvideni 9. in 11. junija po srednjeevropskem času. Termini morebitnih dvobojev so še 14. junija v San Franciscu, 17. junija v Bostonu in 20. junija znova v San Franciscu.

Liga NBA, 2. junij, finale, 1. tekma: 3.00 Golden State Warriors - Boston Celtics /0:0/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

