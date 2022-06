Z navijači, Gogijem in Luko podoživite zlati september 2017 #video

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ta petek ob 20. uri na velika platna končno prihaja težko pričakovani dokumentarni film o slovenski košarkarski pravljici z zadnjega evropskega prvenstva. Premiera filma 2017 bo v dvorani Stožice, nato prihaja v kinodvorane po Sloveniji. V filmu boste lahko podoživeli zgodbo Gorana Dragića in soigralcev od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala v Istanbulu.

Dragić: Brez soigralcev in brez podpore navijačev ne bi šlo

"Ko sem bil otrok, sem sanjal, da bom nekega dne dvignil ta pokal. Brez soigralcev in brez podpore navijačev, vseh Slovencev, ki so prišli v Istanbul, ne bi šlo. Pravljični zaključek za nas," je po zlatem finalu dejal kapetan Dragić. "Finale je, da se zmaguje. Nismo bili zadovoljni samo s finalom. Treba je bilo dobiti ta pokal. Lahko smo ponosni na vse fante. Luka si je zvil gleženj, jaz nisem več mogel igrati. A so na plan prišli drugi igralci. Od prvega do zadnjega. Neverjetno."

Vojnović: Dvanajst igralcev nam je povedalo dvanajst zgodb

Foto: Vid Ponikvar "Dvanajst igralcev nam je povedalo dvanajst različnih zgodb, ki so si na trenutke celo nasprotovale, večkrat pa dopolnjevale in skupaj gradile zgodbo, ki je tako zelo zabavna, napeta in predvsem čustvena, da si je ne bi mogli izmisliti. Film 2017 nam zato še enkrat pokaže, da je življenje bolj neverjetno od fikcije," o dokumentarcu pravi režiser Goran Vojnović. Intervjuje z reprezentanti so za dokumentarec opravili novinarji več slovenskih medijskih hiš.

Le kdo ne pomni zlatega septembra 2017? Na odločilnih tekmah je bilo v Turčiji več tisoč slovenskih navijačev. Na finale je z Brnika odletelo deset posebnih letal. Z navijači je šla tudi ekipa Planet TV. Kaj naš čaka v Istanbulu? "Zlata medalja." "Zmaga." "Zmagali bomo za deset točk. Najbolj pomembno je, da se vidi, kaj pomeni srčnost fantov." So navijači razlagali na letu v Turčijo. In z navijaško pomočjo je Slovenija res zmagala. "Neverjetno. Bili so boljši od Srbov," je po finalu poudaril Edo Murić. Navijači so obkolili avtobus z reprezentanti in fante trepljali po ramenih. Nato se je pravljica nadaljevala doma z veličastnim sprejemom.

Dončić: Največji dan v mojem življenju

"Največji dan v mojem življenju," je na sprejemu v Ljubljani dejal takrat še 18-letni Luka Dončić, ki si je za zlato kolajno na tekmi zvil gleženj. "Vsa čast celi Sloveniji, ki nas je prišla spodbujat. To zlato kolajno smo si zaslužili tako mi kot cela Slovenija." Napovedal je: "Cilj je vedno osvojiti vsako kolajno, ki jo lahko, vsak pokal." Naslednja priložnost z reprezentanco bo na letošnjem evropskem prvenstvu, potem ko so v Tokiu 2020 na olimpijskih igrah na tekmi za bron ostali brez odličja. A takrat v ekipi ni bilo zlatega kapetana Dragića, ki se letos morda vrača v reprezentanco.