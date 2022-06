Dončićevi krvniki v težavah, Bostonu se spet smeji #video

Košarkarji Boston Celtics so izkoristili prednost domačega igrišča, dobili tretjo tekmo velikega finala končnice lige NBA (116:100) in proti Golden State Warriors, ki je bil v konferenčnem finalu zahodne konference usoden za Dončićev Dallas, povedli v zmagah z 2:1. Jaylen Brown, Jayson Tatum in Marcus Brown so skupaj prispevali kar 77 točk, gostje iz Kalifornije pa so v zadnji četrtini dosegli zgolj skromnih 11 točk. Naslednja tekma bo v noči na soboto v Bostonu.

Košarkarji Bostona so si v domači dvorani TD Garden hitro priigrali dvomestno prednost. Po prvem polčasu so vodili z 68:56, največ preglavic pa so obrambi Golden State povzročali trije igralci: Jaylen Brown, Jayson Tatum in Marcus Brown, ki so na koncu dosegli kar 77 od 116 točk Bostona.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Pomagal je tudi prispevek centra Roberta Williamsa, ki je dosegel osem točk, pobral deset skokov ter vknjižil še tri ukradene žoge ob štirih blokadah.

"Vemo, da imamo sijajno moštvo. Zavedamo se, da je po porazih pomembno, kakšen odgovor pripraviš na naslednji tekmi. Še naprej moramo delati to, kar počnemo ves čas," je trmast karakter ekipe izpostavil Tatum. Boston je bil boljši predvsem pri skoku v napadu. Pobrali so kar 15 žog, gosti le šest.

Curry blestel v tretji četrtini

Bojevniki so nase opozorili le v tretji četrtini, ki so v vsega štirih minutah izničili zaostanek 13 točk in na krilih Stephena Curryja, ta je v tem delu srečanja dosegel kar 15 točk, na kratko povedli s 83:82, a je v zadnji četrtini sledil odločen odgovor gostiteljev. Na krilih treh najboljših strelcev Keltov (Brown, Tatum in Brown), ki so dosegli 16 uvodnih točk Bostona v zadnji četrtini, so znova ušli gostom in se na koncu veselili prepričljive zmage s 116:100.

Stephen Curry je bil z 31 točkami prvi strelec srečanja, a so v zadnji četrtini izostali njegovi koši, s katerimi bi bojevniki obdržali stik z Bostonom. Foto: Reuters

Golden State je v zadnji četrtini dosegel zgolj 11 točk, jo izgubil z 11:23, do bolj ugodnega rezultata ji ni pomagal niti razigrani Stephen Curry, ki je bil z 31 točkami prvi strelec srečanja, za tri točke pa je zadel šest od 11 metov, 25 točk pa je za Golden State po slabi predstavi na drugi tekmi dodal Klay Thompson (7/17 iz igre).

Štiri minute pred koncem jo je Curry skupil v boju za žogo, ko ga je Al Horford udaril v koleno, zato je odšepal na klop. Boston je takrat že vodil z oprijemljivo prednostjo +12. Zvezdnik Golden Stata je po tekmi zagotovil, da ni nič hujšega. "Nimam občutka, da bi bilo kaj hudo narobe," je zatrdil.

Kako jo je skupil Stephen Curry:

"Zmago so si zaslužili, saj smo bili ves čas podvrženi izjemnemu pritisku. Zdelo se je, da večino časa plavamo po strugi navzgor," je po tekmi slikovito dejal Steve Kerr, trener Golden Stata, ki je z moštvom osvojil šampionske prstane v letih 2015, 2017 in 2018.

Statistika po današnji zmagi govori v prid Bostona, saj je moštvo, ki je po izenačenju na 1:1 dobilo tretjo tekmo, naslov osvojilo v 82 odstotkih primerov. Med preostalih 18 odstotkov pa spadajo prav bojevniki, ki so leta 2015 nadoknadili zaostanek z 1:2 v zmagah proti Cleveland Cavaliers.

Četrta tekma finala bo na sporedu v noči s petka na soboto v Bostonu. Domače moštvo potrebuje še dve zmagi za prvi naslov po letu 2008 oz. skupno 18. v ligi NBA, s čimer bi bili zgodovinsko gledano znova sami na vrhu razpredelnice pred Los Angeles Lakers (17). Golden State lovi sedmi naslov.

Liga NBA, 8. junij, finale, 3. tekma: Boston Celtics : Golden State Warriors 116:100 /2:1/

Brown 27 (trojke 4/8), 9 sk., Tatum 26 (met iz igre 9/23), 9 as., 6 sk., Smart 24 (met iz igre 8/17), 7 sk., Horford 11, 8 sk., 6 as., G. Williams 10, R. Williams 8, 10 sk.; Curry 31 (trojke 6/11), Thompson 25 (trojke 5/13), Wiggins 18 (met iz igre 7/16), 7 sk., Poole 10 // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

