Stožice so za 30. junija proti Hrvaški v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo razprodane, ni pa še jasno, kaj je z zavarovalnino za Luko Dončića in Gorana Dragića, ki sta predvidena, da bosta zaigrala na tej tekmi. Generalni sekretar Rašo Nesterović je izrazil nezadovoljstvo z odzivnostjo Mednarodne košarkarske zveze Fiba.

V začetku maja smo že pisali, da je predsednik naše krovne košarkarske organizacije Matej Erjavec potarnal, da znesek zavarovalnine za Luko Dončića za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo še ni znan.

Dejstvo je, da morajo biti košarkarji, ki so pogodbeno vezani v ligi NBA, ustrezno zavarovani. Zaradi nove pogodbe, ki jo je lani sklenil Dončić (176 milijonov evrov), bo večja tudi zavarovalnina, ki jo je treba plačati za vse košarkarje, ki si kruh služijo v ligi NBA. Večji del stroškov bo padel na Fibo, del bo morala plačati tudi KZS. "To področje urejamo in bo urejeno," je takrat poudaril Erjavec.

Tri tedne pred tekmo s Hrvaško je to vprašanje še vedno odprto, je za STA dejal generalni sekretar Rašo Nesterović: "V ekipi imamo enega največjih zvezdnikov svetovne košarke, ki je pripravljen žrtvovati svoje proste dni sredi poletja, od Fibe pa dobre tri tedne pred tekmo s Hrvaško v Ljubljani še nismo dobili informacij, kje, kako in do kdaj moramo prijaviti in zavarovati zvezdnike, kot sta na primer Luka Dončić in Goran Dragić."

"Verjamem, da bomo našli rešitev, saj je v interesu vseh, da Luka Dončić zaigra za Slovenijo"

Za Dragića bo tekma 30. junija v Stožicah proti Hrvaški nekaj posebnega. Čeprav se je že odločil, da bo reprezentančno kariero končal po zlatem Istanbulu, jim ga je uspelo prepričati, da se dostojno poslovi v razprodani ljubljanski lepotici. "Čeprav je po evropskem prvenstvu 2017 končal reprezentančno kariero, se nam je zdelo prav, da ga skušamo prepričati, naj se poslovi pred domačim občinstvom. Škoda je le, da bo najprej tekma s Hrvaško in šele nato na Švedskem. Verjamem, da bo Goran odigral obe tekmi in pomagal Sloveniji na poti do svetovnega prvenstva," je dejal Nesterović.

Rašo Nesterović verjame, da bodo od Fibe le dobili prava navodila in informacije, ki jih potrebujejo. Foto: Vid Ponikvar

Zanimiv je podatek, da je morala KZS pred petimi leti pred evropskim prvenstvom zanj plačati 15 tisoč dolarjev zavarovalnine, torej bi za Dončića ta lahko znašala tudi več kot sto tisoč.

"O številkah ne morem govoriti, saj gre za povsem drugačen primer od vseh dozdajšnjih. In prav tu je glavna težava, saj iz Fibe nimamo nobenih informacij, kako sploh dobiti številko. Neuradno so nam celo dejali, naj se skušamo sami dogovoriti s klubom oziroma lastnikom Dallasa. Verjamem, da bomo našli rešitev, saj je v interesu vseh, da Luka Dončić zaigra za Slovenijo v kvalifikacijah za SP in na evropskem prvenstvu v Nemčiji, zagotovo pa ni običajno, da na Fibi ni pravega sogovornika ali človeka s posluhom za take stvari," dodaja generalni sekretar KZS.