Košarkarji Golden State Warriors so s 107:97 dobili četrto tekmo finala severnoameriške lige NBA proti Boston Celtics in izid v zmagah poravnali na 2:2. Prednost domačega parketa so si nazaj pridobili predvsem po zaslugi izjemnega Stephena Curryja, ki je dvoboj končal s 43 točkami.

Štiriintridesetletnik iz Akrona Stephen Curry je ob tem vpisal še deset skokov in štiri podaje, iz igre pa je zadel 14 od 26 metov. Zadel je kar sedem trojk, med njimi tudi tisto za vodstvo bojevnikov s 100:94 dobro minuto in pol pred koncem obračuna.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Ta je bil od samega začetka bolj izenačen kot tisti v četrtek zgodaj zjutraj, ko si je Boston hitro nabral prednost desetih in več točk. Tokrat je prva četrtina domačim pripadla za točko, polčas pa so dobili s 54:49.

Curry pri povprečju 34,3 točke na tekmo

Po dvoboju je junaku srečanja čestitala tudi mati Sonya. Foto: Reuters Kot vselej na dosedanjih tekmah je tretja četrtina pripadla Golden Statu, ki je s tem v bučni dvorani TD Garden ostal za petami Bostonu in ga v končnici tudi strl. Čeprav so varovanci Imeja Udoke povedli z 91:86 po prostem metu Marcusa Smarta ter s 94:90 po njegovi trojki, so gosti nato v vsega minuti in pol prišli do vodstva s 97:94.

Po trojki Curryja 1:42 minute pred koncem je na drugi strani z enako mero vrnil Al Horford, to pa so bile tudi zadnje točke Bostona v napetem in fizičnem obračunu, ki sta ga s polaganjem in uspešnimi prostimi meti zapečatila Kevon Looney in Curry. Slednji je po sijajni predstavi v letošnjem finalu zdaj pri povprečju 34,3 točke na tekmo, iz igre pa meče 50-odstotno, od tega 49-odstotno za tri točke.

Stephen Curry hugs his mom after his 43-point performance in Game 4! #DubNation pic.twitter.com/iekuaIOTT2 — NBA (@NBA) June 11, 2022

"V finalu igram šestič in imam dovolj izkušenj, da ostanem zbran in samozavesten. Sem dovolj vzdržljiv, da me načeta noga ne moti in da igram svojo igro. Hvaležen sem vsakemu posamezniku v naši ekipi, saj smo fizično zdržali pritisk, ostali v dvoboju in ga na koncu tudi dobili," je po tekmi dejal 34-letni Curry.

Drugi najstarejši po LeBronu Jamesu

Curry se je s 43 točkami in 10 skoki vpisal v zgodovino. Foto: Reuters "Čutim veliko ponosa v naši ekipi. Veliko je bilo govora o tem, ali se lahko vrnemo v serijo in zmagamo v tej stavbi. Končno smo našli način, kako odigrati v zadnji četrtini, obenem pa smo zelo dobro ustavljali tekmece na drugi strani parketa," je še dodal zdaj s 34 leti in 88 dnevi drugi najstarejši košarkar, ki je v finalu dosegel najmanj 40 točk in ob tem pobral vsaj deset skokov. Najstarejši ostaja LeBron James, ki mu je to uspelo 9. oktobra 2020 na peti tekmi finala proti Miami Heat, ko je štel 35 leti in 284 dni.

Bojevniki so na Curryjevih krilih v končnici lige NBA še 27. zapovrstjo dobili vsaj eno gostujočo tekmo v seriji. Ob prvem zvezdniku Golden Stata se je s 17 točkami in 16 skoki izkazal Andrew Wiggins, Klay Thompson pa je prispeval 18 točk, oba pa sta zadela sedem od 17 metov iz igre.

Kerr: Curry je fizično na najboljši ravni v karieri "Poškodba noge se mu ni poznala niti za trenutek," je najprej na temo Curryjeve poškodbe dejal trener bojevnikov Steve Kerr. "Gre za fizično naporno serijo. Boston ima najboljšo obrambo v ligi, močni in visoki so na vseh položajih. Da je tako zdržal pritisk skozi vso tekmo in na koncu tudi odlično odigral v obrambi, je le pokazatelj, da je v tem trenutku fizično na najboljši ravni v karieri. To mu omogoča, da počne, kar počne," je še o svojem varovancu dejal Kerr, ki je Golden State vodil do naslovov v letih 2015, 2017 in 2018.

Smart: Zdaj je, kar je

Marcus Smart je imel velike težave pri pokrivanju razigranega Curryja. Foto: Reuters Pri Bostonu sta Jayson Tatum in Jaylen Brown skupaj dosegla 44 točk. Tatum se je ob slabšem metu iz igre (8/23) ustavil pri 23 točkah, pobral je še 11 skokov, a tudi izgubil šest žog, Brown pa je ob nekoliko boljšem metu dosegel 21 točk. Marcus Smart je dvoboj končal z 18 točkami (7/18 iz igre) in na koncu spregovoril nekaj besed o spopadu s tako razpoloženim zvezdnikom nasprotne ekipe.

"Ves čas smo bili blizu njega, a je izjemen igralec. Zadeval je mete tudi ob našem dobrem pokrivanju. To počne že vrsto let, sami pa mu moramo kar najbolj otežiti delo. Zdaj je, kar je. V ponedeljek imamo novo priložnost, da ga skušamo ustaviti," je po tekmi dejal Smart.

Serija se zdaj vrača v San Francisco, kjer bo v noči s ponedeljka na torek po slovenskem času na vrsti peta tekma.