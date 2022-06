Zabavljač Bobi brez milosti do otrok #video

Soigralec slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića Boban Marjanović je v teh dneh ena glavnih zvezd košarkarskega tabora Dallas Mavericks Hoop Camp, na katerem otroci spoznavajo osnove košarke, se učijo pomembnosti športnega duha, pa tudi spoznajo katerega od NBA-jevcev.

Tokrat so se družili z Bobijem, ki je v zadnjih dneh v središču pozornosti tudi zaradi vloge v filmu Hustle. Srbski orjak je mladim upom velikodušno delil nasvete in z njimi tudi zaigral. Podelil jim je tudi nekaj "banan" in nasmejal splet.

Bobijeva zabava z "bananami:"

Bobi je na taboru mladih košarkarjev znova nasmejal. Foto: Guliverimage

Mladina je bila nad prisotnostjo Bobija navdušena:

We got the official @BobanMarjanovic photo today from @dallasmavs hoop camp. She wants to frame it and hang it with the family photos! pic.twitter.com/93TAobigdm