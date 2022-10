Znana kazen za "pretepača" lige NBA

Kot je po torkovi zmagi na pripravljalni tekmi Golden Stata nad Portlandom (131:98) povedal strateg Warriorsov Steve Kerr, si je Green s svojim dejanjem prislužil finančno kazen, a zaradi svojega početja ne bo suspendiran. 32-letni košarkar se bo v četrtek pridružil treningom prvakov in bi lahko že zaigral na petkovi pripravljalni preizkušnji proti Denver Nuggets, zagotovo pa bo na delu na prvi tekmi sezone proti LA Lakers.

"Mislimo, da je to najboljša mogoča rešitev, da se skupaj premaknemo naprej. Nikoli ni lahko, kakršnokoli odločitev sprejmeš v takšnih trenutkih, ne bo nikoli popolno. To je največja kriza, ki smo jo imeli v ekipi, odkar sem jaz trener. To so resne stvari," je na to temo dejal Kerr, ki mu je videoposnetek, ki je v javnost prišel prejšnji teden, povzročil ogromno sivih las. Na posnetku sta si Green in Poole na daljavo izmenjala nekaj besed, nato pa Green stopi do soigralca, sili vanj, Poole ga odrine z obema rokama, Green pa ga močno udari v obraz in z knockoutom spravi na tla, narazen pa so ju spravili šele soigralci in štab kluba.

Kljub šokantnemu dogajanju pa so se v moštvu aktualnih prvakov odločili, da storijo korak naprej. "Ponosni smo na to, kar smo tu zgradili, našo kontinuiteto in kulturo. In da ne ovinkarimo, vzdušje in kultura tega kluba sta bila poškodovana. Zato moramo delati za to, da to popravimo. Moramo najti energijo vsak dan," je bil jasen Kerr. "Z Draymondom sva skupaj že osem let, imela sva že več sporov. Skupaj sva osvajala naslove, skupaj sva izgubila naslove. Skupaj sva preživela res ogromno. Zaupam mu. S tem dogodkom je zlomil naše zaupanje, a mislim, da si je zaslužil novo priložnost, in mislim, da naša ekipa misli enako. Ve, kaj mora narediti," je še dejal Kerr.

Kot je še povedal trener Golden Stata, sta se Green in Poole po dogodku pogovorila, ravno Poole pa je bil glavni pri "mili" kazni za svojega soigralca. "Jordan je bil seveda močno vpleten v vse odločitve. Jordan in Draymond sta se pogovorila in mislim, da nam bo tudi to pomagalo na naši nadaljnji poti. Po celotnem tednu, ko se je vse vrtelo okoli tega, se nam zdi to prava odločitev," je še povedal Kerr.

