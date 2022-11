Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška košarkarska zvezdnica Brittney Griner, ki so jo v Himkiju v Rusiji zaradi tihotapljenja mamil - Rusija ne dovoljuje uporabe medicinske marihuane - obsodili na devet let zapora, bo kazen v Rusiji prestajala v kazenski koloniji, sta danes potrdila njena pravna zastopnika.

Košarkarico so spoznali za krivo neupravičenega pridobivanja, posedovanja ali prevoza mamil in tihotapljenja večje količine mamil.

Aretirali so jo na moskovskem letališču Šeremetjevo zaradi suma poskusa tihotapljenja mamil v Rusijo. Igralka je priznala krivdo, vendar je dejala, da je hašiševo olje dala v svojo prtljago, ko je pakirala v naglici in ni imela namena tihotapiti prepovedane droge.

"Zdaj je na poti v kazensko kolonijo," sta v izjavi povedala odvetnika Marija Blagovolina in Aleksander Bojkov. Odvetnika trdita, da Rusija na splošno obvestila o prestajanju kazni zapornikov pošilja po pošti, kar traja do dva tedna.

"Nimamo nobenih informacij o njeni trenutni lokaciji ali končni destinaciji," sta povedala.

ZDA ponujajo menjavo

V ZDA si prizadevajo za njeno izpustitev, vendar pa diplomatska prizadevanja niso obrodila sadov, tudi zaradi naraščajočih napetosti med Washingtonom in Kremljem zaradi ruske invazije v Ukrajini.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je ponovila, da so ZDA Rusiji predložile "znatno ponudbo" za rešitev njenega primera.

"Vsaka minuta, ko mora Brittney Griner prestajati nezakonito pridržanje v Rusiji, je minuto predolga," je dejala predstavnica Bele hiše. Po njenih besedah ameriški predsednik Joe Biden zahteva izboljšanje njene obravnave in pogojev, ki jih bo morda prisiljena prenašati v kazenski koloniji.

Dvakratna dobitnica zlate olimpijske medalje v letih 2016 in 2021 in prvakinja ženskega prvenstva NBA leta 2014 z ekipo Phoenix Mercury, je bila v Rusiji, kjer je nameravala v času med sezono igrati za profesionalno ekipo Jekaterinburga. Vendar so jo oblasti priprle zaradi posedovanja konopljine smole v vložkih za elektronske cigarete. Te naj bi uporabljala za zdravljenje bolečin zaradi njenih športnih poškodb, vendar Rusija ne dovoljuje uporabe medicinske marihuane.

V Beli hiši si prizadevajo, da bi ameriško košarkarico in še enega Američana, zaprtega v Rusiji, Paula Whelana, upokojenega ameriškega marinca, ki so ga aretirali decembra 2018 in obtožili vohunjenja, zamenjali za Viktorja Buta, razvpitega ruskega trgovca z orožjem, ki od leta 2012 v ZDA prestaja 25-letno zaporno kazen.

