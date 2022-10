V Rusiji zaprta ameriška košarkarica zaprosila za zmanjšanje kazni, sodišče neizprosno

Grinerjeva je morala ob zaporni kazni plačati tudi kazen v višini milijona rubljev, kar znaša približno 16.000 ameriških dolarjev, njeno prošnjo za zmanjšanje zaporne kazni pa je danes rusko sodišče že zavrnilo, piše ESPN. Sodniki so še enkrat potrdili njeno devetletno zaporno kazen, ob tem pa poudarili, da bodo upoštevali tudi čas, ki ga je preživela v priporu. En dan pripora bo štel kot 1,5 dneva zapora, zato bo morala Grinerjeva v zaporu preživeti okoli osem let.

"Sodba moskovskega mestnega sodišča v Himkiju v zvezi z Brittney Griner se spremeni le tako, da se upošteva čas, preživet v enoti za preiskovalni pripor. Preostali del sodbe ostane nespremenjen. Pritožbo obrambe so zavrnili," je sporočil novinar ruske agencije TASS.

Kazen "stresna in travmatična"

"Res upam, da bo sodišče zmanjšalo to kazen, ker je zelo, zelo stresna in zelo travmatična," je Grinerjeva dejala danes po video povezavi med vložitvijo pritožbe.

Dvakratna olimpijska prvakinja z reprezentanco ZDA in zmagovalka severnoameriške lige WNBA je 17. februarja doživela šok na moskovskem letališču, ko so jo aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do desetih let zapora.

Pri košarkarici Phoenix Mercuryja v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga so v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Brittney Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in v isti sapi poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov.

Primer je povzročil dodatne politične napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so aretirali le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji.

Preberite še: