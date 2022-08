Rusi obsodili Američanko Brittney Griner, bo prišlo do izmenjave zapornikov?

Dan po tem, ko so v Rusiji ameriško košarkarico Brittney Griner obsodili na devet let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da se je Rusija na predsedniški ravni pripravljena pogovarjati o izmenjavi zapornikov. Zunanji minister ZDA Antony Blinken je dejal, da bodo sledili tej ponudbi.

"Pripravljeni smo se pogovarjati o tej temi, toda zgolj znotraj komunikacijskih okvirov predsednikov Vladimirja Putina in Joeja Bidna," je Sergej Lavrov po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal na novinarski konferenci ob obisku Kambodže.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken se je že odzval in dejal, da bodo ZDA "sledile" zadnji ruski ponudbi. "(Ruski) zunanji minister Lavrov je to jutro dejal ..., da so se pripravljeni pogovarjati o zamenjavi" za pridržano Američanko, je povedal ob robu srečanja zunanjih ministrov Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Kambodži. "In temu bomo sledili," je dodal Blinken.

Washington predlaga izmenjavo zapornikov, ki vključuje tudi ruskega preprodajalca orožja Viktorja Bouta, znanega tudi pod vzdevkom "prodajalec smrti", poroča britanski BBC, ki se sklicuje na ameriške medije. Bout v ZDA prestaja 25-letno zaporno kazen.

Foto: Reuters

Američani naj bi ga zamenjali za Brittney Griner in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana, ki ima ameriški, britanski, kanadski in irski potni list, leta 2020 pa so ga obsodili na 16 let zaporne kazni zaradi vohunjenja.

Primer 31-letne ameriške košarkarice, dvakratne olimpijske prvakinje, sicer že dlje časa povzroča dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali 17. februarja, le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji.

V zadnjem obdobju so ameriške oblasti sprožile diplomatsko kampanjo za osvoboditev Grinerjeve. Tako je ameriški državni sekretar Blinken 29. julija prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino po telefonu govoril z ruskim kolegom Lavrovom, pri čemer ga je skušal prepričati, naj sprejme ameriško ponudbo za zamenjavo zapornikov, s katero naj bi Rusi Američanom med drugim predali tudi košarkarico.