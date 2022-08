Ameriška košarkarica v Rusiji obsojena na devet let zapora

Košarkarico ameriškega kluba Phoenix Mercury, ki igra v ligi WNBA, in ruskega Jekaterinburga so 17. februarja aretirali, potem ko so ji na moskovskem letališču Šeremetjevo zasegli prtljago zaradi posedovanja vstavkov za elektronsko cigareto z vsebnostjo konopljinega olja.

Enaintridesetletna košarkarica je na sojenju ves čas poudarjala, da ni želela kršiti ruskih zakonov, v naglici pri pripravi prtljage pa so se sporni vstavki po pomoti znašli v njeni prtljagi. Obtožena je bila tihotapljenja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do 10 let zapora.

Rusko sodišče je danes Grinerjevi, sicer dobitnici dveh zlatih olimpijskih odličij v košarki, izreklo kazen devetih let zapora in milijon rubljev (16 tisoč evrov) denarne kazni.

