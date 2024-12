Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v četrtek povedal, da v Rusiji računajo na to, da bodo na Zahodu resno obravnavali nedavno rusko izstrelitev hipersonične rakete v Ukrajino. Kot je dodal v intervjuju z voditeljem Tuckerjem Carlsonom, je Rusija za svojo obrambo pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva.

Poudarki dneva:



10.41 Zelenski: V ruskih zaporih je priprtih več ukrajinskih županov

V ruskih zaporih je več tisoč ukrajinskih civilistov, med njimi so tudi župani, ki so bili pridržani v okupiranih regijah, je v četrtek povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija in Ukrajina medtem poročata o novih medsebojnih napadih. Po navedbah proruskih oblasti je ukrajinski napad z droni na Herson zahteval tri smrtne žrtve.

"Trenutno je v ruskem ujetništvu najmanj šest županov in voditeljev skupnosti," je Zelenski dejal v video nagovoru na konferenci o človekovih pravicah v Kijevu. Doslej je bilo izpuščenih 3767 Ukrajincev, večinoma vojnih ujetnikov. V ruskem ujetništvu ostaja še več tisoč ljudi, med katerimi so številni, ki so zaprti že od leta 2014, je dodal Zelenski.

Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinets je medtem na konferenci govoril o več kot 16.000 civilistih v ruskem ujetništvu. "Ko bomo osvobodili ukrajinsko ozemlje, bo številka še veliko večja," je nadaljeval in pojasnil, da bo šele takrat mogoče temeljito preveriti število ujetnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek za novega guvernerja ruske regije Kursk, katere del je pod nadzorom ukrajinskih sil, imenoval poslanca Aleksandra Kinšteina. Kot je pojasnil, je v regiji potrebno krizno upravljanje. Kinštein je tako zamenjal Alekseja Smirnova, ki ga je Putin na položaj guvernerja imenoval maja.

Ukrajina in Rusija medtem poročata o novih napadih z droni.

Proruski guverner ukrajinske regije Herson Vladimir Saldo je danes sporočil, da je ukrajinski napad z droni na kraj Oleški zahteval tri smrtne žrtve, še trije pa so bili ranjeni. Kot je pojasnil, so bili droni usmerjeni na lokacijo za razdeljevanje pomoči. V luči tega je Kijev obtožil, da je namerno napadel civiliste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske regije Harkov, Poltava, Sumi, Kijev, Žitomir in Černigiv so bile medtem ponoči tarča ruskih napadov z droni. Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba sestrelila 32 od 53 dronov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

9.22 Lavrov zagrozil, da je Rusija v vojni pripravljena uporabiti vsa sredstva

Lavrov je v intervjuju, objavljenem na družbenih omrežjih X in Youtube, dejal, da bi ZDA z zaveznicami morale razumeti, da je Rusija pripravljena uporabiti vsa sredstva, da bi preprečila strateški poraz Rusije.

Pred dvema tednoma je Rusija izstrelila balistično raketo nove generacije, poimenovano orešnik, na ukrajinsko mesto Dnipro. Ruski predsednik Vladimir Putin je nato zagrozil, da je med morebitnimi tarčami povračilnih napadov za ukrajinsko obstreljevanje ruskih ozemelj tudi Kijev.

Mislijo resno

"Pošiljamo signale. Upamo, da je bil zadnji izpred dveh tednov z novim oborožitvenim sistemom orešnik (...) razumljen resno," je dejal Lavrov.

Čeprav je vztrajal, da Rusija ne želi zaostrovati razmer in se želi izogniti nesporazumom z Washingtonom in njegovimi partnerji, je opozoril, da bodo "poslali dodatna sporočila, če ne bodo sprejeli potrebnih sklepov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lavrov je ZDA obtožil, da poskušajo ustrahovati Rusijo in druge države na mednarodnem prizorišču. Glede vojne v Ukrajini je dejal, da je Moskva "pripravljena na vse možnosti, vendar se odločno zavzema za mirno rešitev s pogajanji ob spoštovanju legitimnih varnostnih interesov Rusije".

Mir bo, če bodo zadržali zasedene regije

Ruski diplomat je v intervjuju opisal mirovni sporazum z Ukrajino, na katerega bi pristala Rusija. Ponovil je znano Putinovo stališče, da bi morala Ukrajina pristati na ruski nadzor nad zasedenimi regijami Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje.

"V skladu z ustavo so ozemlja zdaj del Ruske federacije in to je realnost," je dejal Lavrov.

Administracijo odhajajočega ameriškega predsednika Joeja Bidna je obtožil zaostrovanja konflikta v Ukrajini, da bi prihajajoči administraciji novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je označil za močno osebo, predali čim slabšo zapuščino.

"Mislim, da je zelo močna oseba, ki hoče rezultate in ne mara odlašanja," je opisal Trumpa.

Tucker Calson je februarja kot prvi ameriški novinar po ruski invaziji na Ukrajino opravil tudi intervju s Putinom. Nekdanji voditelj na Fox News sicer velja za enega od ključnih Trumpovih medijskih zaveznikov.