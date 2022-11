Hudi spopadi se nadaljujejo, brez elektrike že več kot 10 milijonov Ukrajincev #vŽivo

268. dan vojne v Ukrajini. Ruske rakete in granate so zadele položaje v več regijah, hudi spopadi pa se nadaljujejo tudi v regiji Doneck, poroča Sky News. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem video nagovoru povedal, da je brez električne energije že okoli 10 milijonov prebivalcev, zahodne zaveznike pa pozval, da je potrebno okrepiti zračno obrambo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



6.30 Zelenski: Več kot 10 milijonov prebivalcev je brez elektrike

Volodimir Zelenski je dejal, da je več kot 10 milijonov ljudi trenutno brez elektrike. Opozoril je, da je potrebno okrepiti zračno obrambo.

Zaradi množice ruskih napadov na kritično ukrajinsko infrastrukturo so številni prebivalci ostali brez elektrike in vode, kar povzroča vse večjo zaskrbljenosti, saj se bliža zima. Ukrajina ima običajno dolge, mrzle zime s temperaturami do -20 Celzija.

V svojem večernem nagovoru je ukrajinski predsednik dejal, da Kijev dela "vse, da bi normaliziral" oskrbo z energijo. "Brez elektrike so prebivalci regije Vinica, Odesa, Sumy in Kijev," je dodal.

Ukrajinski predsednik v Volodimir Zelenski je dejal, da je potrebno okrepiti zračno obrambo. Foto: Reuters Ukrajinska vojska je sporočila, da je energetska infrastruktura države neprestano napadena s strani ruskih raket in brezpilotnih letal.

Zelenski je v video nagovoru med drugim pozval zaveznike, naj okrepijo ukrajinsko zračno obrambo, in dejal, da je bilo v manj kot enem dnevu sestreljenih šest ruskih križarskih raket in pet brezpilotnih letal iranske izdelave.

"Le popolna zaščita ukrajinskega neba bo tako Ukrajino kot Evropo zaščitila pred številnimi možnimi eskalacijami ruske agresije in bo zagotovo spodbudila Rusijo, da resnično konča vojno," je sklenil.

6.16 Ruske rakete zadele položaje v več regijah, siloviti spopadi v Donecku

Ukrajinska vojska je sporočila, da so ruske rakete in granate zadele položaje v več regijah, hudi spopadi pa se nadaljujejo tudi v regiji Doneck, poroča Sky News.

Kot so pojasnili, so ruske sile streljale na mesti Bakhmut in bližnji Soledar, ruske rakete so padle tudi na Balaklijo v severovzhodni regiji Harkov in na Nikopol, mesto na nasprotnem bregu akumulacijskega jezera Kahovka in jedrske elektrarne Zaporožje.

V regiji Doneck te dni potekajo najhujši spopadi v devetmesečni ruski vojni proti Ukrajini.

6.12 Ukrajinci so prispeli na Poljsko, čakajo na dostop do mesta eksplozije

Ukrajinci zahtevajo, da jim poljske pristojne službe omogočijo dostop do lokacije na obmejnem območju na jugovzhodu Poljske, kjer je v torek padla raketa in ubila dva človeka.

Varšava in zahodni zavezniki pravijo, da dokazi s prizorišča kažejo, da je eksplozijo povzročila ukrajinska protiletalska raketa. Kijev to zanika, trdijo, da imajo dokaze o "ruski sledi".